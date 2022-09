Pese a que fue un militante de su Partido Nuevo Progresista (PNP) quien llevó a que el Senado aprobara ir por encima del veto del gobernador, el gobernador Pedro Pierluisi descartó riñas dentro del colectividad.

Asimismo, el Primer Ejecutivo volvió a descartar que esto sea un indicio de que será retado en las elecciones del 2024 por la gobernación.

“No es ni tema de conversación en este momento dado. Todos saben que yo voy a aspirar a la reelección y se ve a leguas que en el Partido Nuevo Progresista estamos bien organizados, bien motivados”, sostuvo al señalar que “los otros cuatro partidos se han quedado rezagados”.

Atestiguó, por otro lado, que la decisión de Villafañe estuvo alineada con su política pública.

“Por regla general, los miembros de mi partido apoyan mis decisiones. Son raras las excepciones. Aquí, si hacemos un recuento de este año y nueve meses que llevamos (en la gobernación), esta es ya la segunda ocasión en la que el Senado vota a favor de ir por encima de un veto de mi parte. Solamente en dos ocasiones ha ocurrido. La primera de esas ocasiones (la) Cámara no concurrió con la acción del Senado. En esta ocasión le estoy pidiendo a los compañeros y compañeras de la Cámara que hagan lo propio: que nuevamente no avalen esa votación de ir por encima del veto, de mi decisión”, repitió tras ofrecer una conferencia de prensa en la estación del tren de la Martínez Nadal, en Guaynabo junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras.

“Yo soy muy respetuoso a la función legislativa. Por lo que vi, yo no estaba en el hemiciclo, él (Villafañe) hizo un gran esfuerzo por indicar que su voto está alineado con la política pública de mi administración. Pero, yo estoy exhortando a los miembros de la Cámara, que son los que van a estar atendiendo este asunto en el futuro cercano, que básicamente se solidaricen con mi posición, que entiendan que esto no significa que no queremos mejorar la compensación de los servidores públicos, al revés”, agregó el también presidente del partido.