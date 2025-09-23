Aunque aseguró estar satisfecho con su rol actual, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no cerró la puerta a una posible candidatura a la gobernación de Puerto Rico en el futuro.

Cuestionado sobre su futuro político dentro de las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP), el senador aseguró que “ningún político descarta nada”.

“No estoy buscando ninguna candidatura, pero no descarto nada”, dijo también en entrevista radial con WKAQ-580.

Los comentarios sobre una posible aspiración a la gobernación por parte del presidente senatorial han transcurrido desde el inicio de este cuatrienio, por las diferencias de este con la gobernadora Jenniffer González Colón, particularmente en torno a varias nominaciones para su gabinete que requerían la confirmación del Senado.

Una de las disputas más visibles giró en torno a la Secretaría de Estado, luego de que el nombramiento de Verónica Ferraiuoli generara controversia por irregularidades en la presentación de sus planillas ante el Departamento de Hacienda. Ante la falta de votos en el Senado, la gobernadora retiró la nominación.

Más adelante, González Colón propuso a Arthur Garffer para la misma posición, pero ese nombramiento también fue retirado tras señalamientos sobre el incumplimiento de requisitos de residencia.

Más recientemente, la controversia entre Rivera Schatz y la gobernadora ha girado en torno a la Oficina de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS), tras el retiro de tres nominaciones para dirigir esa agencia. El último en ser retirado, Martín Jiménez Morales, fue removido del proceso bajo el argumento de que el Senado tenía objeciones sobre su designación, según indicó la gobernadora. No obstante, el presidente senatorial desmintió esa versión.

“Nunca solicité el retiro de NINGUNO de los tres nominados (y retirados) a esa agencia. Cuando pido un retiro lo digo directa y claramente. Ese es el récord de SIEMPRE”, afirmó Rivera Schatz en entrevista con Telemundo.

Luego, en uno de sus tradicionales “Buenos días, Puerto Rico”, Rivera Schatz pidió que se investiguen las alegaciones de presiones indebidas relacionadas con contratos millonarios en PRITS.

Pero a pesar de las denuncias, el Senado rechazó ayer una resolución del Partido Popular Democrático (PPD) que proponía investigar internamente dichas alegaciones.