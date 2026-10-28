Entre lo que podía o no podía decir, el senador Carmelo Ríos alertó este miércoles de la posibilidad de que la antigua Base Naval Roosevelt Roads, en Ceiba, sea utilizada nuevamente por la milicia de Estados Unidos para realizar una intervención con la vecina isla de Cuba.

“Hay un movimiento no autorizado para divulgación sobre la orden de arresto de Raúl Castro y la posibilidad de que Puerto Rico, como fue en el pasado para el efecto de Nicolás Maduro, sea una de esas bases de apoyo. Nosotros queremos tener un margen un poco más amplio de la información”, soltó el senador, durante una vista pública que tuvo que ser cancelada y en la que se buscaba analizar el futuro de la base.

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Castro tiene una orden de arresto desde el pasado 16 de octubre. Fue firmada por un juez de Miami.

Se ha informado que hay indicios suficientes para acusar al expresidente cubano de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. En el ataque murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.

El legislador parecía que quería dar a conocer los detalles de lo que acontece en la base sobre una posible intervención para lograr el arresto de Castro, tal como se intervino en Venezuela para apresar a su expresidente, Maduro. Pero, exponía que no podía, que se trataba de un asunto de seguridad nacional.

“Así que, me he comunicado con el licenciado Carlos Ríos Perluisi, (secretario de Desarrollo Económico y Comercio), basado en estos eventos que nos están bajo nuestro control, no están bajo nuestra jurisdicción, si es un asunto de seguridad nacional, y nos hemos comunicado con el alcalde de Ceiba, Samuel Rivera, como ustedes saben, nuestra comisión tiene pautada una vista ocular para el viernes que viene. Basado en los eventos de la orden del presidente (Donald) Trump, basado en la información que no estamos autorizados, pero que parecería que nos lleva a que pudiera haber alguna intervención con Cuba, pues, nosotros vamos a respetar esa directriz, y vamos entonces a pedir la suspensión de la vista el día de hoy”, señaló Ríos.

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La vista pública era de la Comisión de Relaciones Federales y Viabilización del Mandato del Pueblo para la Solución del Estatus, así como de la Comisión de Desarrollo Económico, Banca, Seguro, Cooperativismo, Pequeños Negocios y Comisión de Puerto Rico.

Buscan analizar la Resolución del Senado 286, que ordena “una investigación exhaustiva sobre el estado actual de las instalaciones de la antigua Base Naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, con el propósito de evaluar la viabilidad y el impacto de su posible reúso, para fines de seguridad nacional por parte del Ejército de los Estados Unidos, y recomendar medidas dirigidas a maximizar las relaciones federales y a su vez, los beneficios económicos y sociales para Puerto Rico”.

Pero, según comentó, la posibilidad de que Puerto Rico vuelva a servir como base de apoyo en una intervención en Cuba llevó a cancelar los trabajos.

“Estos eventos no están bajo nuestro control ni en nuestra jurisdicción. Una vez tengamos un panorama más claro, retomaremos de inmediato lo que va a ser la vista ocular”, expresó Ríos Santiago, presidente de la Comisión de Relaciones Federales.

Entretanto, Nitza Morán, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, confirmó la explicación que dio Ríos para suspender la vista pública.

Expuso que “es meritorio entender qué está pasando y cómo eso repercute en Puerto Rico. Por eso, esta resolución nos da pie a seguir investigando cómo se va a utilizar la base Roosevelt Roads”.