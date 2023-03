Después de estar varios meses en un comité de conferencia, por un tranque con la palabra género, el proyecto que sienta las bases para que el Departamento de la Familia cumpla con la Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar, (Family First Act, en inglés), podría ir esta semana a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

La medida, de La Fortaleza, fue aprobada ayer martes en la Cámara y se espera que sea avalada mañana jueves en el Senado.

En la Cámara, la pieza legislativa logró pasar con 28 votos a favor y 20 en contra, en su mayoría de la delegación novoprogresista. El portavoz de la delegación, Carlos “Johnny” Méndez reclamaba que se sacara el lenguaje sobre identidad de género.

PUBLICIDAD

“Yo estoy de acuerdo con que no se discrimine, lo que pasa es que cambiaron el lenguaje y aunque no tenía problemas con el lenguaje, hay legisladores que sí tenían problemas. No se eliminó, se modificó el lenguaje”, indicó el Presidente del Senado.

La medida (Proyecto del Senado 537) dispone en el Artículo 2 sobre política pública, que “se deben implementar programas y servicios dirigidos a familias y menores, con peritaje en trauma y basados en evidencia, que busquen el fortalecimiento de las destrezas de crianza de los padres y madres custodios, y la provisión de servicios de consejería y tratamiento sin importar raza, color, nacimiento, origen o condición social, ideas religiosas o políticas, así como por sexo, orientación sexual, identidad de género ni trasfondo social o cultural de los integrantes de la familia nuclear del menor”.

También en el Artículo 8, sobre las obligaciones de la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia, en la parte que hacía referencia a la “equidad de género” fue eliminado el término “género”.

La pieza de ley dispone que la Junta debe incentivar que haya padrinos y madrinas de la empresa privada que den apoyo económico para crear iniciativas para el desarrollo de servicios a las familias en las comunidades y que se ofrezcan talleres de capacitación dirigidos al manejo de la agresividad, conflictos, prevención de maltrato a menores, prevención del maltrato de animales, equidad (de género, término que fue eliminado), y toma de decisiones participativas, (entre otros)”.

“(En el Senado) están los votos, se va a aprobar para que el gobernador lo pueda firmar”, sostuvo el líder senatorial a preguntas de este medio.

Dalmau Santiago dijo que la medida estaba en un comité de conferencia de ambos cuerpos legislativos porque había problemas con el lenguaje “que se han podido atender con mucha comunicación y se logró ayer ese voto en la Cámara”.

Indicó que el proyecto ayuda a los programas del Departamento de la Familia, pero principalmente los Head Starts”, sostuvo el líder senatorial.