El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, anunció hoy actualizaciones en la Guía para la Prevención del COVID-19 en Escuelas de kínder al grado 12, a implementarse en las instituciones educativas para prevenir los contagios en los planteles escolares.

“Hemos hecho énfasis en los protocolos de protección en las escuelas. Como siempre hemos establecido, para el Gobernador y esta administración es una prioridad que las clases sean de forma presencial. Sin embargo, entendemos que para minimizar el riesgo de contagio debemos implementar más restricciones para garantizar la seguridad de la comunidad escolar”, mencionó por escrito Mellado López.

Según explicó el Secretario de Salud, el cambio más drástico en la Guía es que ahora, toda persona que haya sido contacto cercano a un caso de COVID-19 deberá hacer una cuarentena de 7 días como medida cautelar. Podrá presentar una evidencia de prueba molecular negativa al 5to día luego de la exposición para asistir de forma presencial a las clases o el trabajo.

Por otro lado, las personas que hayan sido contacto cercano de un caso identificado en el plantel escolar, a pesar de estar totalmente vacunado, deben monitorear los síntomas y una evidencia negativa de prueba molecular que podrá realizarse solo luego del 5to día luego de la exposición.

También, se promueve el uso de mascarilla en estudiantes mayores de 2 años, maestros, empleados no docente y visitantes en espacios abiertos como cerrados durante el horario educativo. Asimismo, la Guía prohíbe la entrada de personas no vacunadas en las escuelas o colegios. También, promueve que sean los maestros los que roten por los salones y no los estudiantes. Además, prohíbe las actividades deportivas y extracurriculares durante los niveles altos o sustanciales de transmisión comunitaria.

Además de las medidas, se estableció un sistema de Vigilancia Centinela con el fin de realizar pruebas aleatorias en las escuelas con niveles altos de incidencia de Covid-19. Las pasadas dos semanas el personal del DS, que incluye tecnólogos médicos y enfermeros, visitaron 17 colegios. En dichas instituciones se realizaron 2,955 pruebas de antígeno entre los estudiantes, de los cuales seis resultaron positivos.

Según explicó la principal oficial de epidemiología, Melissa Marzan, a través del Bio Portal se selecciona una muestra aleatoria del 10 % de la matrícula previamente identificada en la plataforma por cada institución educativa, ya sea privada o pública.