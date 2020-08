Ceiba. “Hoy un jibarito de Ceiba derrotó al león de Ceiba”

Con esta expresión Samuel “Sammy” Rivera celebró haberle ganado en la contienda primarista del Partido Nuevo Progreista (PNP) al incumbente alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, quien se hizo apodar durante la reciente campaña como “El León del este”.

“El pueblo de Ceiba se levantó, hoy quien ganó fue el pueblo que se hizo sentir en las urnas. Estoy muy agradecido con cada uno de los ceibeños que me dio su apoyo, con su voto me dan la oportunidad de ser el candidato oficial para la alcaldía por el Partido Nuevo Progresista”, expresó por escrito a Primera Hora Rivera durante la madrugada del lunes.

A las 12:50 de la mañana las cifras oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones colocaban a Rivera al frente por 140 votos (54.61%). En total se habían contabilizado 13 de 19 colegios (68.42%).

“Hoy un jibarito de Ceiba derrotó al león de Ceiba. Mi agradecimiento a mi esposa, a mi familia y a mi gran equipo de trabajo por hacer realidad este triunfo”, agregó Rivera.

Rivera aprovechó para llamar a la unidad Cruz -quien llevaba ocho años al mando de la poltrona municipal- por el bienestar de todos los ceibeños.

“Yo voy a trabajar para todos los ceibeños, es momento de unirnos como pueblo. A los ceibeños que, hoy, no me dieron su voto les pido la oportunidad de que me conozcan, que vean mi plan de trabajo, los proyectos, los servicios para la gente, para las comunidades, el desarrollo que propongo para el pueblo y que se unan a mi campaña porque les aseguro que un mejor Ceiba es posible y hoy dimos ese primer paso para lograrlo”, dijo quien apoyaba a Pedro Pierluisi en la candidatura a la gobernación.

Rivera tiene 39 años, está casado con Shaddai Peña y tiene dos niños pequeños. El candidato a la alcaldía por el partido novoprogresista fue durante 10 años maestro de educación física y tiene una especialidad en educación especial. Además, fue director regional del Departamento de Recreación y Deportes.

Al momento, el alcalde -quien impulsaba la candidatura de la gobernadora Wanda Vázquez a la gobernación- no ha hecho expresiones públicas.