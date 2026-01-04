El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, informó que el Municipio de San Juan reforzó la fiscalización de scooters mal estacionados que obstruyen el acceso peatonal en aceras y rampas para personas con impedimentos, como parte de una acción dirigida a proteger la seguridad y accesibilidad en los espacios públicos.

Esta información fue comunicada a través de un mensaje en vivo transmitido desde la comandancia de la Policía Municipal, a través de las redes sociales del alcalde, donde se mostraron los scooters removidos como parte de estas intervenciones.

“Esta acción responde a la necesidad de garantizar la seguridad de los peatones y el acceso adecuado a las aceras y rampas, especialmente para las personas con impedimentos. En San Juan no vamos a permitir que el desorden ponga en riesgo la seguridad ni limite el uso adecuado del espacio público. El uso de los scooters tienen reglas claras y se van a hacer cumplir; nuestra prioridad es proteger a las personas y promover un uso responsable del espacio público”, expresó Romero Lugo.

Durante el mensaje, el alcalde explicó que los scooters que se encontraban obstruyendo rampas, aceras y accesos peatonales fueron removidos y trasladados a la comandancia de la Policía Municipal, como parte del esfuerzo para asegurar el cumplimiento con la reglamentación vigente. Indicó además que la gran mayoría de los scooters intervenidos fueron encontrados en el área comprendida entre la calle Loíza y la calle McLeary.

El primer ejecutivo municipal recordó que el Reglamento sobre el Uso y Manejo Adecuado de E-Scooters en el Municipio de San Juan fue aprobado mediante la Ordenanza Núm. 21, Serie 2022-2023, y forma parte del Capítulo IX del Código de Tránsito y Estacionamiento Vehicular del Municipio de San Juan. El Artículo 9.09 establece que los scooters no pueden estacionarse obstruyendo el flujo peatonal en las aceras, rampas para personas con impedimentos, hidrantes, accesos de emergencia ni entradas o salidas de propiedades.

Asimismo, el Artículo 9.14 faculta a la Policía Municipal de San Juan a remover cualquier scooter que obstaculice la vía pública o se encuentre estacionado en incumplimiento, trasladándolo a una facilidad municipal. La multa por infracciones de estacionamiento asciende a $150 y, de ocurrir un accidente, puede aumentar hasta $1,000, además de los costos de acarreo correspondientes.

Como parte del proceso administrativo, el alcalde informó que se aplicarán los siguientes cargos a los scooters removidos por estar en violación a la ordenanza:

• Se impondrá una multa administrativa de $150 por violación a la ordenanza.

• Se cobrará $55 por concepto de acarreo.

• Se cobrará $55 por concepto de almacenamiento durante las primeras 24 horas.

• Luego de las primeras 48 horas, el almacenamiento tendrá un costo de $15 por cada día adicional.

Las multas deberán ser pagadas en la Torre Municipal, y únicamente con evidencia de pago los propietarios o representantes de las compañías podrán proceder a recoger los scooters removidos.

Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso del Municipio con el orden y la seguridad ciudadana. “Vamos a continuar tomando todas las acciones necesarias para proteger la seguridad de los peatones y garantizar el uso ordenado del espacio público. El uso de los scooters debe hacerse conforme a la reglamentación vigente y así se va a exigir. Al mismo tiempo, queremos promover un uso responsable que permita la convivencia segura entre peatones, residentes y quienes utilizan estos servicios”, expresó Romero Lugo.