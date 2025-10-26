En el marco de su mensaje de logros, que fue ofrecido en días recientes, el alcalde de San Sebastián, Eladio “Layito” Cardona Quiles, anunció un aumento salarial de $1,800 anuales para todos los empleados municipales, equivalentes a $150 mensuales, efectivo a partir del 1ro de enero de 2026. Este incremento se concede como adelanto a la aprobación de los nuevos Planes de Clasificación y Retribución.

El primer ejecutivo municipal también informó que los empleados recibirán un bono de productividad de $1,000, el cual se regirá bajo los mismos criterios del bono de Navidad, que igualmente será de $1,000. Ambos bonos estarán sujetos a que el empleado obtenga una evaluación de desempeño buena o satisfactoria. En total, este nuevo aumento y los bonos representan $3,800 dólares adicionales para cada empleado municipal.

“Este anuncio es un reconocimiento al esfuerzo, la entrega y el compromiso de nuestros empleados municipales, quienes son el motor que impulsa el desarrollo de San Sebastián. Hemos trabajado con disciplina fiscal y responsabilidad administrativa, cuidando los recursos del pueblo y asegurando que nuestros trabajadores también se beneficien del progreso que hemos logrado juntos”, expresó Cardona Quiles.

El alcalde destacó que estos resultados son producto del trabajo administrativo responsable y planificado que se ha venido realizando en el Municipio, lo que ha permitido mantener finanzas saludables sin abandonar las necesidades apremiantes que aquejan a San Sebastián de las Vegas del Pepino, al igual que a todos los municipios de la isla.

“San Sebastián enfrenta los mismos retos que viven los demás municipios, pero con esfuerzo, organización y visión hemos logrado continuar atendiendo la infraestructura, los servicios esenciales y fomentando el desarrollo económico y comunitario. Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el bienestar de nuestra gente”, afirmó el alcalde.

Cardona Quiles reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la administración municipal, promoviendo la estabilidad laboral y mejorando las condiciones de trabajo de todos los empleados municipales, mientras se continúa brindando servicios de calidad al pueblo pepiniano.