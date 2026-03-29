Cidra y Barranquitas son los municipios más recientes que se han “puesto las botas” vacunando a más de 300 mascotas para ayudar con la salud de los animales.

En Cidra, alrededor de 252 animales fueron vacunados en la plazoleta de la casa alcaldía, una iniciativa dirigida a facilitar servicios veterinarios a bajo costo y promover el cuidado responsable de los animales en el municipio.

“El acceso a vacunas es muy importante para prevenir enfermedades y proteger tanto a las mascotas como a las familias. Estas jornadas permiten que más personas cumplan con la vacunación de sus animales a un costo accesible y con servicios profesionales, lo que aporta directamente a la salud pública y al bienestar en nuestras comunidades”, sostuvo el alcalde de Cidra, Delvis J. Pagán Clavijo.

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La actividad se celebró el sábado y estuvo abierta a residentes de Cidra y pueblos cercanos. Durante la jornada se ofreció un paquete de servicios por $29 que incluyó la vacuna 5 en 1, la vacuna contra la rabia, el certificado oficial de vacunación y la chapa de identificación.

El servicio veterinario estuvo a cargo de la doctora Anabel Salico, con el respaldo de Veterinario Express Foundation, organización que brindó las vacunas a bajo costo como parte del esfuerzo colaborativo.

La ciudadanía aprovechó para llevar a sus queridos peludos. ( Suministrada )

El municipio facilitó la plazoleta de la alcaldía para la actividad y apoyó en la divulgación del evento para lograr mayor participación.

El proceso de vacunación se realizó en estaciones organizadas que permitieron atender de forma ágil a las personas que acudieron con sus mascotas durante la actividad.

Durante el evento también se ofreció orientación sobre el cuidado responsable de mascotas y se brindó información a los dueños sobre prácticas relacionadas con la salud y el bienestar de perros y gatos. Además, se integró el Mercadito Artesanal Cidreño con la participación de artesanos y emprendedores locales.

En Barranquitas, por otra parte, personal de la Cámara de Representantes, funcionarios de la Oficina Estatal para el Control de Animales del Departamento de Salud y del Colegio de Médicos Veterinarios, visitaron el Santuario de Animales municipal donde vacunaron contra la rabia a 90 perros.

“El norte del programa de ayuda comunitaria Dejando Huellas: Feria de Amor por nuestros Animales, además de asistir en el proceso de vacunaciones de mascotas, esencial para su bienestar, se centra en brindar apoyo, de forma directa, a organizaciones sin fines de lucro, como Santuario de Animales de Barranquitas, para que puedan continuar con su excelente labor de rescatar, mantener y proveer un espacio a perros abandonados de la zona central de Puerto Rico”, expresó el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

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Además de las vacunas, se brindó el servicio de desparasitación.

Igualmente, se donaron sacos de alimento para mascotas, juguetes y productos de limpieza, entre otros artículos.

El Santuario de Animales de Barranquitas es una corporación sin fines de lucro creada en el 2011 para promover el bienestar animal en la zona central de la Isla.

La actividad también fue presenciada por un grupo de estudiantes adscritos al programa Promotores del Bienestar Animal del Departamento de Educación y pertenecientes a la escuela Mercedes Rosado de Naranjito.