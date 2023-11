La nominada secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega no pasó este lunes el cedazo de la Comisión de Nombramientos del Senado.

Raíces Vega necesitaba el aval de al menos la mitad más uno, que en este caso serían nueve, de los 17 integrantes de la comisión para que se rindiera un informe favorable a su confirmación. La nominada secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, sí logró los votos necesarios para que la comisión baje un informe del nombramiento al hemiciclo senatorial.

“El miércoles voy a bajar los nombramientos que tienen informe y luego de reunirme con el caucus (del Partido Popular Democrático) decidiré si bajamos en propiedad, sin informe, el nombramiento (de Raices Vega) y que cada legislador vote”, dijo a periodistas en el Capitolio, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien a su vez, lidera la Comisión de Nombramientos.

“Hubo una apatía de los legisladores a votar ni a favor ni en contra (del nombramiento de Raíces Vega)”, dijo el líder legislativo al agregar que el futuro de la nominada “dependerá del hemiciclo en pleno”.

En cuanto a la posición de la delegación del PPD sobre Raíces Vega, indicó que “hay personas a favor y encontra, por eso no tuvo los votos”. No precisó quiénes están a favor y en contra, incluso, no soltó prenda sobre su voto. “Votaré el miércoles”, sostuvo.

El informe de la Comisión de Nombramientos dice que en la vista pública en la que fue evaluado el nombramiento, Raíces Vega “no abordó temas y asuntos de alto interés, que afectan profundamente al sistema educativo y que merecen una alta discusión”.

Indica el informe que la nominada no atendió con profundidad “la preocupante tasa de deserción escolar”, no abordó el tema de la revisión del currículo escolar para atemperarlo a las realidades y necesidades de los tiempos, no proporcionó información sustancial sobre el rezago académico por región y tampoco atendió en su ponencia el problema de la emigración y la baja tasa de nacimientos, factores que impactan el sistema educativo.

El informe también dice que en la vista pública no se abordó la seguridad dentro de los planteles escolares en cuanto a la entrada de armas y drogas y tampoco se discutió si existe un protocolo de seguridad de surgir una emergencia con un tirador activo. Según el informe, el tema de la corrupción en el manejo de fondos federales destinados a la educación no se abordó y la designada se distanció de una auditoría de la Oficina del Contralor que reveló irregularidades en los procesos de subastas y contratación en la región educativa de Bayamón, durante el período de tiempo en que ella la dirigía.

De acuerdo con el informe, la nominada no tocó el tema de la inteligencia artificial, la pérdida de $400, 000 en alimentos congelados en un almacén en Ponce ni la impresión defectuosa de textos escolares.

“La falta de abordaje de los problemas y necesidades prioritarias refleja una desconexión de la designada con la realidad y las demandas de la comunidad educativa. Las omisiones y la falta de claridad y soluciones concretas durante la vista pública plantean dudas legítimas sobre las competencias y la capacidad de la designada”, concluye el informe de 20 páginas bajo la firma de Dalmau Santiago.

El gobernador Pedro Pierluisi nominó a Raíces Vega el 10 de julio pasado y a Rodríguez Troche, el 17 de agosto pasado. Ambas nominadas fueron evaluadas en una vista ante la Comisión de Nombramientos el 17 de septiembre pasado.

Dalmau Santiago dijo que tanto Raíces Vega como Rodríguez Troche fueron nominadas por el gobernador estando la Legislatura en receso y que no fue hasta finales de septiembre y octubre que “trajeron los documentos” requeridos para el proceso de consejo y consentimiento.

Raíces Vega enfrentó críticas por el desempeño del Departamento de Educación para enfrentar en los meses de verano la ola de calor que afectaba a estudiantes en salones que no tenían la ventilación adecuada.

El 13 de octubre el Senado dio paso a un requerimiento información de la senadora Ana Irma Rivera Lassén a la nominada sobre qué cursos imparte el sistema de enseñanza pública en torno a la comunidad LGBTTIQ+ y sus derechos. Rivera Lassén dijo entonces que en la vista pública le solicitó la información a Raíces Vega, pero “lo enviado no incluye lo solicitado y la información no ha sido provista”.

En total, Dalmau Santiago dijo que la Comisión de Nombramientos atendió este lunes unos 48 nombramientos. “La inmensa mayoría tuvo los votos necesarios para considerarse en el hemiciclo”, sostuvo el Presidente del Senado.