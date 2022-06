La directora del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), María Conte Miller, reiteró esta tarde que a la agencia que dirige le urge contar con más patólogos forenses.

Según explicó a los miembros de la prensa tras ofrecer un recorrido de la recién remodelada Sala de Autopsias, especificó que se necesitaría reclutar entre dos o tres patólogos forenses adicionales.

Esto porque, de acuerdo a la acreditación National Association of Medical Examiners (NAME), la cantidad óptima de autopsias que debería efectuar un patólogo al año es de 250. De sobrepasar esta cantidad, no deberá hacer más de 325.

Para que el ICF logre que sus patólogos cumplan con la cifra “óptima” se necesitarían “dos o tres patólogos adicionales”, sostuvo la doctora.

“Tenemos candidatos, se ha reacreditado la residencia de patología forense, que es el programa que permitiría a Ciencias Forenses entrenar aquí, y evitaría que se fueran a Estados Unidos en busca de ese entrenamiento. Ya tenemos candidatos para el año que viene y el otro año, hay un patólogo que está firmando un acuerdo de trabajo con nosotros que comienza en octubre. Así que, estamos realizando los trabajos para emplazar esa fuerza laboral”, aseguró.

El ICF cuenta con 10 patólogos forenses, incluyendo a Conte Miller, y dos generalistas que ayudan con casos que no requieren autopsia.

Con el fin de que la oferta de empleo en el ICF sea uno más atractivo para los jóvenes profesionales, Conte Miller reiteró su apoyo de que se aplique el aumento de $1,000 mensuales al salario del patólogo. Del mismo modo, apostó a que la remodelación de la Sala de Autopsias, que ahora cuenta con equipo sofisticado y ecoamigable, y la instalación de un sistema de videoconferencias para que estudiantes observan autopsias y simultáneamente se beneficien de la explicación académica, sirvan como factores llamativos.

“Parte del esfuerzo que estamos haciendo de remodelación (y) de mejorar nuestros recursos académicos es también con el objetivo de traer a ese nuevo profesional que sepa que aquí tiene un ambiente de trabajo que no es menos, es casi una de las mejores, vamos a convertir esta institución en una de las mejores instituciones a nivel de todos los Estados Unidos”, manifestó.