El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, aprovechó su intervención en el programa especial de actualización sobre COVID-19 para disculparse con los periodistas de Puerto Rico, tras el abrupto que protagonizó en el fin de semana cuando abandonó airado una conferencia de prensa en la que se le cuestionaban asuntos relacionados a los errores que contienen las estadísticas que la agencia ha provisto sobre el desarrollo del virus en la isla.

“Primero que nada quiero aprovechar un segundo para disculpar por la situación que ocurrió con la prensa el fin de semana pasado... no es mi proceder el no contestar preguntas”, dijo el titular.

“Definitivamente, mi disculpas a la prensa… es bien importante para propósitos de generar confianza en nuestro país y generar confianza en nuestra instituciones”, agregó González Feliciano.

El sábado, el secretario abandonó la conferencia de prensa asediado por preguntas sobre los errores que contienen las estadísticas sobre los casos positivos de coronavirus.

En un inicio, el titular afirmó que, aun con la aceptación de algunos de los 1,118 casos de COVID-19 registrados hasta el momento pueden estar duplicados, continuarán utilizando esa información porque “es la que tenemos”.

“Esa es la data que tenemos y la vamos a depurar. Es la data que tenemos en este momento. Necesitamos utilizar, como lo ha hecho todo el mundo, data imperfecta. Pero, la vamos a utilizar para movernos en términos del modelo”, sentenció.

“Son número que tenemos, nos ayuda definitivamente”, demarcó.

El titular alegó que en Wuhan, China, así como en Nueva York, Estados Unidos, también enfrentaron la pandemia con errores estadísticos. En el primer caso se refirió a que no se contaron todos los muertos y que se ha aceptado que ocurrieron más de las que se contabilización. Mientras, sobre Nueva York planteó errores en proyecciones.

“La data en el mundo está similar a la de nosotros. No hay nadie que tenga data precisa en ninguna parte del mundo hoy, nadie”, insistió.

De paso, pidió comprensión para que se continúe utilizando esta data errónea para tomar medidas y decisiones en medio de esta pandemia del coronavirus, las cuales tendrían implicaciones en todo el país.

Aludió a que la determinación de la gobernadora Wanda Vázquez de imponer la cuarentena obligatoria y el toque de queda la tomó sin estadísticas.

Pero, según aceptó el mismo funcionario, “el sistema fue deficiente de facto”. Esto representa que determinaciones posteriores también se han tomado bajo un marco estadístico errado.

“Les pido a ustedes que reconozcan que la data sí es imperfecta. Quisiéramos una data perfecta, pura, para generar un modelo (de respuesta) sólido, contundente. No existe, ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, ni en ninguna parte del mundo. En ese contexto, tenemos la data, la vamos a seguir utilizando. Sin duda ninguna, la vamos a depurar, vamos a hacer lo mejor para Puerto Rico. Vamos a incluir al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Todos los investigadores que quieran aportar, están en disposición de venir a Puerto Rico, denos la ayuda y la obtenemos”, afirmó, sobre las medidas que tomarían para mejorar las estadísticas.

Luego, adelantó que daría a conocer todos sus sentimientos sobre la controversia que se ha suscitado por haber reconocido los errores estadísticos.

“La data que tenemos es la data que tenemos. Véanla por el valor que nos pueda ayudar. Véanla en favor de un país. Definitivamente, la vamos a depurar. Ese es mi compromiso. Pero, no podemos seguir dándole vuelta a la situación, porque realmente ya llega el punto donde realmente no se quiere utilizar lo que tiene un país. El país es bien importante respetarlo y respetar las órdenes y las instrucciones de un país y las estructuras existentes. Ese es el valor del puertorriqueño. Eso es lo que yo quiero hacer aquí. Yo estoy aquí prestado hasta diciembre 31 del 2020. Ya es tiempo que hagamos lo que tengamos que hacer por un país. No estoy en la disposición de ser ofendido más. Voy a ayudarte, ayúdame a ayudar a Puerto Rico. Es lo único que tenemos que hacer”, afirmó dirigiéndose hacia la periodista Carla Minet, directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo.

Luego, González Feliciano se marchó de la conferencia de prensa, dejando a otros funcionarios de gobierno atónitos.