El impacto que han tenido las culebras pitón en la Isla se dramatizó este miércoles con la revelación de un caso en el que uno de estos reptiles devoró un perro de 10 meses de la raza German Shepherd en Naranjito.

Este no es el primer caso de la muerte de un animal que ha llamado la atención. El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, reveló que también encontraron que un pitón apareció con un radiotransmisor que tenía una cotorra puertorriqueña de la zona de Maricao. Se presume que el animal se comió a esta ave en peligro de extinción.

PUBLICIDAD

Relacionadas Culebra de 16 pies se traga perro German Shepherd en Naranjito

Pese a que estos casos pueden causar la sorpresa y la preocupación de la población, el funcionario afirmó que representan “eventos aislados que puedan pasar”.

“No es motivo de alarma”, aseguró Quiles Pérez en entrevista con Primera Hora.

Lo primero que explicó que el titular es que hay que entender que ya las culebras pitón reticuladas son parte del ecosistema en pueblos como Naranjito, Bayamón, Comerío y algunos pueblos hacia el este de los mencionados.

Ha trascendido públicamente de capturas de estas pitones en Guaynabo. Sin embargo, todavía no hay reportes de que estos animales hayan invadido a San Juan, aceptó el funcionario.

Otra población de pitones, en este caso el “ball piton”, también se ha asentado en Mayagüez y Hormigueros, pero todavía no son parte del ecosistema. Una de estas especies fue la detectada en Maricao y que se cree que se alimentó con la cotorra puertorriqueña.

Quile Pérez pidió a la población que estén conscientes de dónde residen para que tomen las precauciones debidas y evitar impactos como el experimentado por una familia naranjiteña.

“Estos reptiles están buscando animales que puedan comer. Un animal pequeño es más fácil”, sostuvo.

Indicó que los caballos no están en la mira de estas culebras. Gallinas, gatos y perros son una mejor opción por su tamaño pequeño.

Por ello, el funcionario llamó a la población a “estar consciente del área donde vivimos” para conocer si es un área susceptible a que aparezcan estas culebras. Mencionó, por ejemplo, áreas boscosas, con mucha vegetación y cercanas a cuerpos de agua.

PUBLICIDAD

Si en su zona pudiese estar en peligro, recomendó que “trate de estar mucho más pendiente de lo usual de sus mascotas”.

“No dejarlos solos mucho tiempo en el patio, estar pendiente de ellos, porque ciertamente estos reptiles van a estar buscando animales que se puedan comer. Ellos no van a estar buscando caballos, verdad. Los caballos son difíciles, pero un animal pequeño, pues, es mucho más fácil para ellos usarlo de comida”, sostuvo.

“Es sentido común. Esto no es para alarmar. No quiero que salga alarma al público. Quiero que la gente esté consciente de que son parte del ecosistema, que estamos trabajando con ello activamente, y que no debe uno acostarse a dormir pensando que una culebra de esta le va a brincar encima”, añadió el secretario del DRNA.

El veterinario Armando Burgos, portavoz del Colegio Médico de Veterinarios, detalló que lo principal es mantener la seguridad de las mascotas, pues no existe un antídoto para alejar a las culebras de los patios o las marquesinas.

Señaló que requerirá mayor supervisión de los dueños de las mascotas cuando estén en el patio o mejorar los espacios que ocupan para evitar que pueda entrar una culebra.

“No es que necesariamente tienen que estar encerrados, pero tiene que haber una supervisión. Pues, estos perritos que a lo mejor viven en el patio nada más y no hay supervisión, van a estar en riesgo no importa qué. O sea, que la recomendación general es tratar de tener los animales en lugares de alto riesgo que estén adentro y si vamos a estar afuera que estén supervisados. Es fácil decirlo, la práctica es un poquito difícil si el perrito siempre ha estado fuera. Son dinámicas un poco complicadas”, aceptó el experto en aves y animales exóticos.

PUBLICIDAD

Burgos explicó que el tamaño de la culebra es que va a dictar “la presa que se pueda comer”. Pero, afirmó que el mayor riesgo lo tienen perros, gatos y animales de corral de tamaño pequeño.

“Nunca queremos llegar a pensar en niños ni nada por el estilo. Pero, si hay una culebra suficientemente grande y un niño bien, bien pequeño, pues, uno nunca sabe. Pero, tampoco quiero ser amarillista en decir que eso puede pasar. Pero, todas esas precauciones tienen que tomarse y estar bien pendientes”, estableció el veterinario.

Cabe destacar que el secretario del DRNA comentó que estas culebras “no tienden a atacar al ser humano. El tiende a buscar comida… El que un animal de estos ataque es menos probable que mueras en un accidente de tránsito”.

Sin embargo, el veterinario no recomendó intervenir con una culebra cuando esté comiendo un animal, debido al riesgo a la vida que eso representa.

“Personalmente, yo no sé qué haría para tratar de salvar un animal, pero esta es la parte que uno no puede arriesgarse”, dijo Burgos.

Mientras, comentó que, si una mascota sobrevive a un ataque de una pitón, debe ser trasladada de inmediato a un veterinario para recibir los cuidados necesarios.

Por otro lado, el secretario del DRNA reaccionó a la expresión que realizó el creador de contenido, Gongo Fishing, de que el problema de las culebras “está ya un poco fuera de control”.

Quiles Pérez no quiso clasificar la situación. Lo que reveló es que están por firmar un acuerdo colaborativo con el catedrático de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, el doctor Alberto Puente Rolón, para estudiar a las pitones en sus poblaciones de la zona norte central y el oeste para conocer dónde anidan y cómo se mueven. Busca establecer lo que llamó “un plan de ataque especializado para nosotros poder estar al frente de ellos y poderle dar asistencia a los municipios para poder bregar con los animales”.

PUBLICIDAD

Hasta que se desarrolle el plan, el secretario del DRNA señaló que una persona que observe una culebra debe comunicarse con la Oficina de Manejo de Emergencias de su municipio, que ya están capacitados para capturar estos reptiles. Indicó que esa dependencia es la que se comunica con su agencia cuando requieran asistencia de su personal especializado.

“No podemos maltratar animales, no importa sea una plaga. Por eso, no recomendamos que ciudadanos entren en contacto con estos reptiles”, comentó.

Una vez capturadas, estas culebras son trasladadas al Centro de Especies Exóticas en Cambalache, Arecibo.

Dijo que hay tres formas de disposición. Una es entregar a zoológicos, la segunda es entregar a personas con permisos para tener animales exóticos y la última opción es eutanizarlos, si en cuatro días no han logrado sacarlos de Cambalache.

De inmediato, el funcionario no pudo dar cifras sobre la cantidad de culebras que han tenido en Cambalache ni cuántas han sido eutanizadas.

Recomendaciones del Colegio de Médicos Veterinarios para Dueños de Mascotas ante el Riesgo de Serpientes Invasoras:

1. Supervisión constante de las mascotas

• Mantén a tus mascotas, especialmente perros y gatos, bajo supervisión cuando estén al aire libre, especialmente en áreas rurales o cercanas a cuerpos de agua.

• Evita dejarlas solas en patios o jardines sin cercas adecuadas.

2. Seguridad en el hogar

• Asegúrate de que tu propiedad esté cercada y que no haya espacios por donde puedan ingresar serpientes.

• Mantén el césped corto y elimina escombros o acumulaciones de materiales que puedan servir de refugio para estos reptiles.

3. Precauciones durante paseos

PUBLICIDAD

• Durante caminatas o paseos, utiliza correas cortas y mantén a tu mascota cerca de ti.

• Evita áreas con vegetación densa o poco transitadas donde las serpientes puedan esconderse.

4. Educación y concienciación

• Infórmate sobre las especies de serpientes presentes en tu área y aprende a identificarlas.

• Participa en talleres o charlas ofrecidas por profesionales para conocer más sobre la prevención y manejo de encuentros con serpientes.

5. Acciones en caso de avistamiento

• Si observas una serpiente en tu propiedad o en áreas cercanas, no intentes capturarla ni acercarte.

• Contacta inmediatamente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) o a las autoridades locales para su manejo adecuado.

6. Atención veterinaria inmediata

• En caso de que tu mascota haya tenido un encuentro con una serpiente, llévala de inmediato al veterinario, incluso si no presenta heridas visibles.

• Es importante realizar una evaluación completa para descartar lesiones internas o envenenamiento.

7. Denuncia de tenencia ilegal

• Si sospechas que alguien posee serpientes de manera ilegal, repórtalo a las autoridades correspondientes.

• La tenencia irresponsable de estos animales exóticos contribuye a su liberación en el medio ambiente y al aumento de incidentes.