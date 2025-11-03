Los residentes de varios sectores de Bayamón podrían experimentar interrupciones temporales en el servicio de agua potable el martes, 4 de noviembre de 2025, debido a trabajos programados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la avenida Comerio, en el barrio Vista Alegre.

El vicepresidente ejecutivo de Operaciones y director interino de la Región Metropolitana de la AAA, ing. Luis Josué Ortiz Salgado, informó que las brigadas realizarán la relocalización de dos hidrantes y la instalación de dos válvulas, en un horario de 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Ortiz Salgado destacó que los trabajos se coordinan junto al Municipio de Bayamón para garantizar una ejecución planificada y segura, y que esta colaboración permite fortalecer la infraestructura de distribución y optimizar el servicio a los abonados.

Para realizar las obras de manera segura, será necesario cerrar la válvula de 24 pulgadas ubicada en el área de Santa Mónica, lo que permitirá los ajustes sin comprometer la integridad de la línea principal.

Los sectores que podrían verse afectados incluyen las urbanizaciones Santa Mónica, Hermanas Dávila, Villa Contesa, Forest Hills, Lomas Verdes, Versalles, Braulio Dueño y Villa Rica; así como el barrio Vista Alegre, el área industrial Minillas y zonas aledañas.

La AAA recomienda a la ciudadanía seguir las actualizaciones a través de sus redes sociales y medios de comunicación.