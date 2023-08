Peñuelas. El plan experimental de modificación de jornada laboral que el municipio de Peñuelas implantó hace un año para unos 350 empleados municipales que laboran solo cuatro días a la semana parece que llegó para quedarse en la Capital del Güiro.

Peñuelas fue el municipio pionero en adoptar la jornada de cuatro días sin reducción de salario, un novedoso sistema laboral que está bajo estudio en proyectos en la Legislatura que buscan establecer un programa piloto de 12 meses en las agencias del gobierno central.

Primera Hora conversó con varios empleados peñolanos que trabajan cuatro días a razón de 7.5 horas diarias, para un total de 30 horas semanales. Todos disfrutan de un fin de semana largo, pues unos tienen el día libre lunes y a otros, les toca viernes.

“Me siento muy bien, porque son cuatro días y uno libre, aunque me lo pagan. Por mí está bien, yo me siento bien, tranquila”, dijo tímidamente la empleada de mantenimiento Mercedes Echevarría Román, de 73 años.

La residente del barrio Tallaboa Alta indicó que su día libre lo utiliza para ir citas médicas o para quedarse descansando en su casa.

“El cambio para mí ha sido bueno, no sé para los demás. A mí me gusta así”, sostuvo la empleada que labora hace nueve años en el gobierno municipal.

Edgar Luis Toucet Colón, oficial de enlace de la Oficina de Ayuda a la Juventud, también se expresó a favor del cambio.

Edgar Luis Toucet Colón, empleado del municipio. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Mis días libres son los lunes, un día -como uno dice- pesado, comienzo de semana y nos da un día más para ir a citas y para compartir un poquito más todavía con la familia. Es un día más de descanso. ¿Desventajas?: jamás. Es algo favorable, es una ventaja grandísima”, expresó.

“Comoquiera el trabajo se sigue haciendo, seguimos trabajando por el pueblo, brindando el mejor servicio y con calidad de vida”, agregó Toucet Colón.

Carmen Ángeles Sierra se desempeña hace 12 años como auxiliar administrativo en la Oficina de Recursos Humanos y también dijo que el cambio ha sido favorable.

“La transición en los primeros días fue más alegre que otra cosa para casi todo el mundo, porque nos da la opción de poder usar nuestro día libre, de programarnos en nuestra casa y a algunos también les da la opción de tener otro trabajo, si es lo que necesitan, y más que nada porque tenemos la misma paga. Estamos haciendo menos horario de trabajo por la misma paga. En general, la apreciación es que todos estamos bien contentos”, indicó Sierra, madre de dos jóvenes adultos y en el día libre está pendiente del cuidado de su progenitora.

“Es un día que vale oro, porque me permite tenerlo disponible y no estoy gastando ni enfermedad ni vacaciones. Esto sí que es calidad de vida. Estamos imitando a otros países de vanguardia y estamos aprendiendo a cuidarnos y a que nos traten bien”, dijo.

Sostuvo que algunas personas que han criticado la modificación de jornada, no entienden el sistema.

“Es en lo que se acostumbran. Pienso que la gente que lo ha criticado es porque no tiene conocimiento. Espero que no lo quiten jamás”, dijo para agregar que, aunque el día libre está establecido, si al empleado se le presenta un imprevisto también “hay flexibilidad”.

Sin embargo, Leonardo Soto Rivera, otro trabajador del área de archivo del departamento de Finanzas, ha visto el cambio con recelo, pues entiende que con la reducción en las horas trabajadas se recibe menos dinero en el cheque.

“El año pasado, cuando el plan se llevó a votación en una asamblea de empleados, la pregunta fue que quiénes estaban de acuerdo con que se trabajara cuatro días ganando el mismo sueldo, de 37.5 horas y que íbamos a trabajar 30. Yo no levanté la mano, porque entiendo que si me quedo con las 37.5, al venir el salario mínimo federal iba a ver un aumento. Por esa razón no levanté la mano (a favor), porque no estuve de acuerdo”, indicó Soto Rivera, quien labora como oficial administrativo en la Alcaldía hace 16 años.

Leonardo Soto Rivera, auxiliar administrativo. ( Jorge A Ramirez Portela )

Dijo que los empleados recibieron un aumento salarial de $130, que se vio reflejado a partir del 1 de julio.

“Nosotros estamos a 30 horas, pero si estuviéramos a tiempo completo, iba a ser más la diferencia, fuera más dinero. Ahora con este aumento remediamos la situación un poco”, opinó.

En cuanto al cambio en sí, Soto Rivera indicó que el día libre lo dedica a otros quehaceres. “Ya que no tengo de otra, estoy aprovechando ese tiempo para hacer gestiones personales. Mi mamá tiene agencia de billetes de lotería y la ayudo con eso. Es un negocito que lo tenemos compartido y en esa parte, salgo beneficiado”, reconoció.

Palpa la satisfacción

A un año de la puesta en marcha del plan de modificación de jornada laboral, el alcalde Gregory Gonsález Souchet dijo que el nivel de satisfacción de los empleados “es contundente” y que ha visto una reducción en el ausentismo.

“Tengo que decir que hemos visto una reducción significativa en relación a las ausencias de los empleados. El más reciente informe de ausencias dice que unos cinco empleados, básicamente, continuaron con su patrón de ausencias en comparación con el año anterior”, indicó Gonsález Souchet.

Dijo que en 2022 eran 20 a 25 los empleados “con ausencias significativas de más de 30 días al año y ese número se ha reducido”.

Reclamó como logros la satisfacción de los empleados, un ambiente de trabajo en armonía y que no se ha afectado ningún servicio.

El alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsalez Souchet ( Jorge A Ramirez Portela )

“Nuestra percepción y lo que hemos escuchado en la calle es que es algo innovador para la ciudadanía, que muchos lo desconocían hasta que hemos tenido entrevistas. No se ha afectado ningún servicio. Las personas pueden venir a hacer cualquier gestión de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m. y en el gimnasio municipal pueden recibir servicios hasta las 7:00 y 8:00 de la noche. No se ha visto ningún cambio en los servicios a la ciudadanía, lo hemos trabajado de forma organizada con un diálogo entre supervisores, directores y todo el personal del municipio y eso es lo que ha redundado en el éxito que tenemos”, dijo.

El alcalde sostuvo que en 2020 le concedieron un aumento de $100 mensuales a todos los empleados y el pasado 1 de julio, recibieron otro incremento de $130. En 2019, el salario base para un oficial administrativo en la posición más baja era de $1,179 y con estos aumentos subió a $1,409.

Según explicó, “todos los beneficios permanecen intactos, incluyendo las deducciones del Seguro Social, Retiro y demás; y continúan acumulando 2.5 días de vacaciones y 2.5 de enfermedad (al mes)”.

“Lo que hicimos fue establecer que la jornada es de 30 horas (semanales) y que las deducciones se hacen en base a su jornada y a las guías establecidas”, sostuvo.

En ese sentido, Gonsález Souchet reconoció que los empleados han sacrificado la reducción de horas en las deducciones a cambio de una mejor calidad de vida.

De manera inmediata el plan no tiene impacto en la partida de salarios, pero el alcalde reclamó que hay un ahorro, aunque mínimo, en la utilización de vehículos municipales y una leve reducción en el gasto de energía, porque no se utilizan todos los equipos al mismo tiempo.

Narró que la idea surgió como parte de sus estudios doctorales en administración de empresas en la Universidad Ana G. Méndez y, para ello, consultó estudios sobre la modificación de jornada en países de Europa, en jurisdicciones de Estados Unidos, América Central y Suramérica.

“Vi que el impacto fue muy positivo”, dijo para agregar que también conoce de cerca las necesidades de los empleados municipales, porque que él comenzó en la alcaldía en 2013.

“Cuando son proyectos innovadores nuestra cultura siempre está orientada hacia la oposición y el rechazo de los cambios, pero este proyecto, en el caso del municipio de Peñuelas, llegó para quedarse y así se puede comprobar preguntándoles a los empleados si quieren regresar a la jornada anterior. Aunque esto representa pequeños ahorros de manera inmediata a la larga resultan beneficiosos”, indicó el Alcalde, quien consideró como una desventaja el que empleados de confianza le piden ser incluidos en el plan, pero no cualifican porque su salario es un “poquito” mayor.

“El plan ha sido muy exitoso en el caso de Peñuelas y sé que va a ser muy exitoso en otros municipios y, si pasa el proyecto de la Legislatura y se establece de manera organizada, va a ser un proyecto de avanzada y de futuro para nuestro país”, sostuvo para agregar que tiene programada una reunión con la senadora Ana Irma Rivera Lassén, autora de la legislación junto al también senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe.