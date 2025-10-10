El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, el P. del S. 694, una legislación que protege a los consumidores que compran vehículos usados. La medida, de la autoría del senador por el Distrito de Arecibo, Héctor “Gaby” González, busca poner fin a la injusta práctica de transferir multas y gravámenes de dueños anteriores a los nuevos propietarios de vehículos.

El proyecto de ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer, como un derecho explícito, que ningún conductor o propietario pueda ser penalizado por infracciones o multas de tránsito ocurridas antes de que figurara como titular registral del vehículo. La legislación también prohíbe la imposición de restricciones, bloqueos o gravámenes por infracciones atribuibles a un dueño anterior.

“Hoy damos un paso afirmativo para asegurar la justicia y la transparencia en el mercado de vehículos usados. Durante años, miles de puertorriqueños de buena fe han tenido que lidiar con la frustración y la carga económica de multas que no les corresponden. Con esta ley, le decimos al sistema que no se puede castigar a una persona por actos de otro”, declaró el senador González tras la aprobación.

La aprobación del P. del S. 694 es una respuesta directa a una problemática cada vez más común en la isla en la que ciudadanos que, meses o incluso años después de adquirir un automóvil usado, descubren que el vehículo está gravado con multas, cargos de AutoExpreso o bloqueos administrativos que datan de la titularidad de un dueño anterior.

Según el senador González, “la imposición automática de sanciones sin verificar quién era el dueño en el momento de la infracción no es solo un descuido, es una falla estructural que atenta contra los principios de razonabilidad y debido proceso. El Estado tiene los sistemas para determinar quién era el titular en un momento dado, y es hora de que los utilice para actuar con diligencia”.

La legislación reconoce el derecho del nuevo propietario de un vehículo a no ser penalizado por multas administrativas o de tránsito que ocurrieron cuando no era el titular; prohíbe que el Estado imponga restricciones, bloqueos o gravámenes a un vehículo por infracciones cometidas por un dueño anterior y fortalece la confianza en el proceso de compra-venta de vehículos usados, promoviendo un mercado más seguro y justo para todos.

El proyecto de ley ahora pasará a la consideración de la Cámara de Representantes. Si se aprueba, se espera que tenga un impacto significativo en la vida de los puertorriqueños y en la eficiencia de los servicios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y del Centro de Servicios al Conductor (CESCO).