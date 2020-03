El Senado aprobó esta tarde, a viva voz, una resolución que autoriza la práctica de la tele medicina en Puerto Rico de manera que la ciudadanía tenga acceso a servicios médicos sin acudir a un consultorio médico o una sala de emergencia, en momentos en que hay un toque de queda y distanciamiento social para atajar la propagación del coronavirus.

El autor de la medida, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo que la pieza legislativa permite que un paciente cuyo historial médico sea conocido por un profesional de la salud tenga acceso a consultas y medicamentos sin necesidad de salir de su hogar. Se trata de una medida temporera por 90 días.

El portavoz de la minoría popular Eduardo Bhatia anunció que su delegación votaba a favor, pero dijo que el gobierno de Puerto Rico ha atendido “con los pies” y de forma tardía la emergencia sanitaria que ha provocado el COVID-2019.

“Estamos tres meses tarde, lo de la tele-medicina es bueno, atiende el conflicto que siempre hay con el pago, co pago y las aseguradoras, pero no me puedo quedar callado y nadie debe aceptar como que ésta es una crisis bien atendida. No ha sido bien atendida y que Dios nos ayude en estas próximas semanas”, dijo el legislador en un turno en la sesión senatorial de esta tarde, transmitida en vivo.

“Que por favor les digan a todos los ciudadanos la seriedad de lo que está pasando, la seriedad de lo que va a ocurrir y que la medida de quedarnos en nuestras casa es una medida draconiana y fuerte, pero necesaria”, sostuvo.

Bhatia propuso dos enmiendas una, para que el servicio de tele medicina sea cubierto con fondos federales y estatales, la cual fue aceptada. La segunda enmienda para que los psicólogos fueran incluidos en la pieza legislativa fue rechazada por la mayoría novoprogresista.

También, el senador independiente José Vargas Vidot dijo que votaba a favor de la medida, pero arremetió contra las aseguradoras.

“Lo que estamos haciendo con este proyecto es liberalizar a la gente para que no haya obstáculos a la vida misma, pero debemos votar por este proyecto no como si fueran las fiestas de la Sanse, que son una vez al año sino, para que lo veamos con un paso para desafiar a esos dioses del Olimpo”, expresó el salubrista.

“No le estamos dando una limosna a los pacientes, esto es recobrar la decencia, es decir la salud no es tuya sino de cada persona. Es el derecho cada individuo a aspirar a la mejor medicina. Hagamos posible que el paciente vuelva a tener un rol protagónico en la medicina”, sostuvo Vargas Vidot.

El senador novoprogresista y también médico, Carlos Rodríguez Mateo dijo que “el gobierno tenía que ejercer un rol proactivo y la gobernadora (Wanda Vázquez Garced) decretó un aislamiento social, un confinamiento domiciliario y la resolución conjunta 491 abona a ese aislamiento social”.

Indicó el senador que la medida es para que “el ciudadano común que tenga la necesidad de hacer una consulta médica no se vea en la obligación de ir a un consultorio médico o a una sala de emergencia, y que el médico pueda emitir una receta vía electrónica”.