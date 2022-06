El Senado aprobó esta tarde un proyecto de ley que aumenta 25 centavos la hora el salario de los Asistentes de Servicios Especiales conocidos como T1, del Departamento de Educación (DE,) para llevarlos de forma escalonada a $10.50 la hora en 2024.

Actualmente, los T1 devengan un salario de $8.25 la hora. De ser aprobada la medida en la Cámara y firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, a partir de julio próximo, estos trabajadores devengarán $8.50 la hora, en julio de 2023 llegarían a $9.50 la hora y en julio de 2024 alcanzarían el salario de $10.50 la hora.

A febrero de 2021, en el Departamento de Educación había 2,596 T1 permanentes y 3,600 en plazas irregulares.

La pieza legislativa, el Proyecto del Senado 772, de la autoría de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, buscaba que la remuneración básica de los terapistas fuera de $15 la hora, pero la medida fue enmendada.

“En todo caso, este aumento de una peseta igual se queda por debajo de lo que en las vistas de presupuesto anticipó el señor Secretario de Educación (Eliezer Ramos) en cuya propuesta para la nómina del próximo año fiscal se incluía un aumento de 10% a las T1″, dijo la senadora Santiago en un turno sobre la medida.

“Para mí es una ocasión agridulce. No le voy a votar en contra a mi medida, pero es una migaja que se queda por debajo que lo que el mismo Departamento había anticipado que estaba dispuesto a concederle a los trabajadores. No puede tener el efecto de reducir la cantidad con la que el Departamento ya se ha comprometido a conceder. Me parece una lástima que no haya sido posible llegar a un consenso de lo que tanto llamamos aquí justicia social o justicia laboral”, sostuvo.

Dijo que el alza escalonada “no es otra cosa que el lenguaje que ya contiene la Ley de Salario Mínimo”.

“Con cerca de 100 mil estudiantes registrados, y registrados en el Programa de Educación Especial, ubicados la inmensa mayoría en salones de corriente regular en los que prevalece el hacinamiento y faltan los recursos, las asistentes de servicio, conocidas como T-1, se han convertido en un auténtico puntal del sistema educativo. Sin estas personas, miles de niños y niñas sencillamente no podrían asistir a la escuela”, argumentó la legisladora.

Sostuvo que, de acuerdo con la reglamentación, los asistentes de servicios especiales deben “proveer o asistir en las áreas de movilidad, de cuidados de salud, de alimentación, higiene, transportación y en algunos casos de interpretación -como es el caso de los niños y niñas sordas-, pero en el día a día del salón hacen muchísimo más”. Añadió que la configuración promedio de un salón de clases es de 25 a 30 estudiantes, de los cuales puede haber 8, 10, 12, 15, 16 con diversos diagnósticos y condiciones”.

Ajuste salarial para Bomberos

El Senado también aprobó hoy un proyecto que enmienda la “Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de 2019″, a los fines de ajustar el aumento de salario concedido a la cantidad de $250 mensuales a los miembros de este Negociado, civiles y oficiales.

“Se dispone que, únicamente, Iuego de establecido el aumento salarial mensual señalado, se podrá utilizar el sobrante de los fondos recolectados para restaurar las estaciones de bomberos, compra de equipo necesario para atender emergencias; entiéndase camiones de extinción de incendios, equipo de protección personal, uniformes y equipo misceláneo, afines con la labor del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”, dice la exposición de motivos de la medida.

Buscan crear Ley para la Infraestructura

La Cámara Alta también aprobó hoy un proyecto que propone crear la Ley de Política Pública para la Infraestructura de Puerto Rico. El estatuto establecería la política pública del gobierno en torno al desarrollo de la infraestructura necesaria para los próximos 30 años en aras de garantizar un desarrollo socioeconómico que tome en consideración los cambios climáticos y tecnológicos.

La pieza de ley también ordena la creación de una junta multisectorial que elaborará el plan de infraestructura de Puerto Rico con énfasis en el agua potable y aguas usadas, desarrollo económico, energía eléctrica, informática y cyber seguridad, infraestructura esencial, manejo y disposición de desperdicios sólidos, movilidad, transportación y carreteras, permisos, puertos e infraestructura natural.