El Senado aprobó esta tarde una resolución que le da el visto bueno al nombramiento de Eliezer Ramos Parés, como secretario interino del Departamento de Educación.

En la mañana, el presidente del Senado, José Luis Dalmau había dicho que Ramos Pares, quien se desempeña como secretario asociado de Educación Especial desde el 2017, no enfrentaba dificultades para ser confirmado al interinato en Educación.

“Yo preveo que tiene los votos para ser considerado hoy”, dijo el Presidente del Senado a preguntas de periodistas en el Capitolio.

Indicó que el Senado tiene que dar su consentimiento al interinato en una resolución a tenor con las disposiciones del Código Político. “Pienso que esa resolución tiene los votos para ser aprobada hoy”, expresó Dalmau Santiago.

PUBLICIDAD

Dijo que en una conversación que sostuvo esta mañana con los miembros de la Comisión de Nombramientos, “solamente tres senadores y senadores me dijeron que no lo conocían y otros dos me dijeron que quieren hablar conmigo en privado antes de que tomemos la decisión.

“Yo quisiera si los compañeros no tienen objeción bajarlo hoy y que haya una persona interina allí en lo que se ve el nombramiento en propiedad”, dijo en referencia a la nominada secretaria en propiedad Magaly Rivera Rivera.

En torno al nombramiento de Rivera Rivera no precisó cuándo sería considerado en vistas públicas. Dijo que la nominada no ha recogido todavía los documentos que requiere la Comisión de Nombramientos para el proceso de evaluación.

Tampoco dijo si favorece o no el nombramiento de Rivera Rivera, pero sostuvo que “ella es la presidenta” de la organización política del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Departamento de Educación.

“La voy a evaluar como evalúo a todo el mundo… Mi pregunta va más allá de si estoy a favor o en contra. Tantos buenos educadores que hay en Puerto Rico y los nombramientos que se han hecho allí han sido políticos. ¿Entonces, el gobernador tiene derecho a nombrar a alguien político y este Senado tiene la obligación de confirmárselo?, cuestionó.

El gobernador Pedro Pierluisi nombró el viernes a Ramos como Secretario interino luego que el Senado colgó el jueves el nombramiento de Jesús González Cruz, también como Titular interino del Departamento de Educación.