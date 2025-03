Siete municipios han determinado aumentar la tasa contributiva a los hogares ubicados en sus jurisdicciones, lo que alegan afectará a personas con residencias de lujo o que posean segundas propiedades.

La medida la toman cuando ya las finanzas municipales no cuentan con el Fondo de Equiparación; se evalúa paralizar el cobro por cinco años del impuesto al inventario, que también pudiese impactar las arcas; así como hubo un movimiento para aumentar el salario mínimo, lo cual trastocó los presupuestos, resumió el presidente de la Federación de Alcaldes, el camuyano Gabriel Hernández Rodríguez.

Según informó el presidente del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el orocoveño Jesús Colón Berlingeri, los ayuntamientos cuyas Legislaturas Municipales aprobaron los aumentos en las tasas contributivas que se le impone a la propiedad inmueble, que incluye casas, edificios y terrenos, son Camuy, Corozal, Culebra, Isabela, Río Grande, Santa Isabel y Yauco.

“Yo soy de los que piensa que es mejor aumentar la base y no el tipo contributivo, porque está penalizando al que ya paga. Hay que tratar de identificar evasores y entrarlos a pagar lo que se supone que paguen”, opinó Colón Berlingeri al desglosar a Primera Hora las movidas que han tomado estos siete municipios.

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri. ( GFR Media )

Mencionó que se puede aumentar la base de contribuyentes y evitar un alza en este impuesto, al quitarle la exoneración a residencias que ya están convertidas en estorbo público o al identificar las nuevas construcciones.

A modo de ejemplo, Colón Berlingueri explicó que una residencia principal con tres habitaciones, un baño, sala, comedor y cocina, está exenta de contribuciones. Indicó que, si se le añade marquesina, terraza y una piscina, pudiese ya comenzar a pagar este impuesto al municipio.

Señaló que, en promedio, una familia paga unos $300 en esta contribución al municipio por poseer una propiedad.

Son los propios municipios los que fijan su tasa contributiva.

En la actualidad, los ayuntamientos con las tasas contributivas a la propiedad inmueble más altas son Cidra, Lajas, Ponce y Río Grande, la cual es de 12.33%. Los municipios con la más baja tasa es Orocovis, con 8.03%, y Jayuya, con 8.08%.

20 años sin aumento

Camuy era el municipio con la menor tasa contributiva. Pero, con el alza aprobada, pasará de 6.3% a 8.33% este próximo 1 de julio.

El alcalde Hernández Rodríguez explicó que “nosotros revisamos nuestra ordenanza municipal, que estipula la contribución mueble e inmueble. La última revisión yacía del 2005, 20 años atrás, y nosotros la atemperamos a la mayoría de los municipios en Puerto Rico, aumentando un 1.5% de las mismas”.

Alcalde de Camuy, Gabriel Hernández ( Carlos Rivera Giusti )

Justificó la acción del alza de este impuesto al asegurar que los municipios costean el recogido de desperdicios sólidos, mantienen las carreteras y áreas verdes, han tenido que aumentar la seguridad municipal ante la baja en la Policía, cuentan con centros de envejecientes y han tenido que incrementar salarios mínimos, entre otros gastos.

El alcalde alegó que esta medida, que se cree generará unos $300,000 adicionales al ayuntamiento, no afectará a la mayoría de los camuyanos, el cual el 39% vive bajo niveles de pobreza.

“Realmente, no los afecta. Cuando miras, la mayoría de las residencias de Camuy están exentas. Esto les aplica a las residencias que tengan un costo de más de $350,000 en Camuy que, prácticamente, son mínimas”, explicó.

Esta movida de aumentar la tasa contributiva a la propiedad inmueble la alertaron el exalcalde de Santa Isabel, Rafael “Billy” Burgos; la representante Estrella Martínez Soto; el portavoz de la delegación popular de la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, y el portavoz alterno, Domingo Torres García.

Estos denunciaron, específicamente, que el alcalde de Santa Isabel, Meldwin Rivera Rodríguez, promovió un aumento a la tasa de la propiedad mueble, caracterizada en el CRIM como muebles, mobiliario, equipo electrónico, maquinaria agrícola y de construcción, y joyas, a 10.28% y la propiedad inmueble a un 12.08%.

Alegaron que la movida lleva al municipio, que tiene una tasa de pobreza de 42.9%, a entrar en el segundo grupo con la tasa contributiva más alta, después de Cidra, Lajas, Ponce y Río Grande.

“La actual administración del Partido Nuevo Progresista les dará una estocada a los contribuyentes, y encarecerá el hacer negocios en nuestro pueblo”, afirmó Burgos en declaraciones escritas.

Primera Hora solicitó ayer entrevista con el alcalde de Santa Isabel para que explicara la razón por la que promovió este aumento contributivo, pero no hubo respuesta.

También se les solicitó entrevistas a los alcaldes de Corozal, Culebra, Río Grande y Yauco. Estos no respondieron.

Busca a los Airbnb

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, aceptó que su movida de aumentar la tasa contributiva de la propiedad inmueble de 8.33% a 9.33%, iniciando este próximo 1 de julio, es para impactar a los dueños de segundas residencias y aquellos que tienen propiedades de renta a corto plazo en su municipio. Alegó también que impactará a propiedades de lujo y no de aquellos isabelinos en general. Con la movida, espera generar unos $500,000 anuales.

Miguel "Ricky" Méndez Pérez, alcalde de Isabela. ( Suministrada )

“El gobierno cada vez está menos presente en la ciudad, en el mantenimiento de calle, el Fondo de Equiparación, el mantenimiento de escuela, cada vez son más cosas que nos achacan, la tarjeta de salud, aportamos al plan de retiro. Isabela es el único (municipio) que tiene hogar de anciano, CDT (Centro de Diagnóstico y Tratamiento) y vertedero. Cada vez son más los gastos y menos ingresos, pues, hay que buscar alternativas, mirando áreas de oportunidades sin afectar a la clase trabajadora”, señaló.

Se le señaló la teoría del alcalde de Orocovis y presidente del CRIM de que se debe buscar aumentar la base de los que pagan contribuciones y no aumentar las tasas. Alegó que en su municipio hay personal que va casa por casa para identificar a los Airbnb para removerles la exoneración.

Pero, su denuncia fue mayor. Alegó que el CRIM está retrasado en el proceso de incluir casas para cobrarle el impuesto.

“Implicaría que se desregionalicen las oficinas del CRIM y pasen a los municipios para tener acceso para trabajar en las inscripciones que está retrasado el CRIM”, precisó.

Colón Berlingeri señaló que el CRIM ha avanzado mucho en incluir nuevos hogares. Señaló que las medidas han logrado aumentar los recaudos de unos $800,000 a $1.1 millones.

Dorado da el ejemplo

Afirmó, sin embargo, que el modelo a seguir para lograr recaudar más dinero en estas contribuciones de propiedades es Dorado.

El alcalde Carlos López Rivera indicó que su éxito radica en que montó una oficina municipal del CRIM, con expertos en tasación y bienes raíces. Dijo que el personal se encarga de actualizar el listado de propiedades que deben pagar contribuciones y no se espera porque el CRIM haga este trabajo.

El alcalde de Dorado, Carlos “Carlitos” López ( Nahira Montcourt )

“Se ha levantado un inventario bastante exacto de todas nuestras propiedades y no hemos tenido que aumentar el por ciento de tributación, porque creemos que es justo que con lo que ya está estipulado los ciudadanos cumplan con su deber. Y, precisamente, uno de los compromisos de nosotros fue ese, que no nos iba a tocar el índice de tributación. A veces, algunos municipios, ante la ausencia de tener al día el inventario, penalizan a los que están en el inventario, aumentándole el por ciento de tributación. Creo que no es justo para el ciudadano…”, afirmó el doradeño.

Bajo su método, el recaudo promedio en contribución por residencias es de $10 millones, dinero que usan para mantener a la ciudad limpia y las instalaciones deportivas, realizar el proyecto Mi Escuela Amiga, y el pago de empleados.

El alcalde señaló que en esta primera quincena de marzo ya lograron alcanzar la meta de los $10 millones y que el dinero que recibirán en los próximos meses se utilizará para costear el incremento de costos de las obras de reconstrucción de su municipio.

A modo de ejemplo, habló de la construcción de una rotonda en la carretera PR-693, en la entrada del barrio Maguayo. Para esta construcción se asignaron $1.2 millones en fondos federales, pero se subastó por $2.3 millones. Esa diferencia de dinero saldría de las contribuciones que generarían en contribuciones a la propiedad.