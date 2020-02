Nota de la editora: Esta es la primera de una serie de entrevistas casuales a los aspirantes a la gobernación de Puerto Rico

En febrero del año pasado, el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, decidió ponerle fin a su época de “comelón” y emprender un nuevo estilo de vida más saludable.

A un año de iniciar esta encomienda, ha rebajado sobre 20 libras, está más musculoso, y se siente “más fuerte, más ágil” para emprender un proceso electoral y trabajar con mayor enfoque desde la gobernación de Puerto Rico.

Poco antes de quemar suela -como dicen los corredores- en el Parque Lineal de Bayamón como preparativo al evento 10K del Llanero que realizará este domingo en Toa Baja, Pierluisi dejó a un lado las chaquetas y su porte de abogado para ponerse su ropa deportiva como parte de una entrevista con Primera Hora.

No solo eso. El excomisionado residente sudó la “gota gorda” y completó un 10K (seis millas) acompañado de otros tres corredores. Su tiempo: 58 minutos con 50 segundos.

“La gente me dice que me veo más joven. Me cambié también el peina’o, me peino para el la’o y también me le echan flores y yo me río, porque me causa gracia todo esto. Pero, así me hacen sentir feliz”, precisó, mientras lanzaba una que otra carcajada.

Igual a lo expresado en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales, el novoprogresista negó que use Botox o se haya hecho una cirugía estética para presentarse más estilizado en la campaña política.

“Me causa gracia cuando se ponen a decir que yo he hecho procesos de esos estéticos. Porque todavía no. El día que lo necesite, lo hago, pero todavía no he tenido problemas”, sostuvo.

Para el proceso de dieta que ha emprendido, Pierluisi no recibe la ayuda de un profesional. Dijo que, simplemente, se deshizo de hábitos alimenticios negativos.

Por ejemplo, contó que toda la vida se ejercitaba corriendo. Pero, una vez terminaba, se dirigía a su panadería preferida a comer de todo. Este paso ya lo ha eliminado. Además, evita las golosinas o comer de noche carbohidratos fuertes, como el arroz, papa y pastas.

“Yo sé de nutrición, pero no había tenido la disciplina de seguirla”, precisó.

Ahora que limita su ingesta de muchas delicias que antes disfrutaba y le ha añadido ejercicios con pesas a su rutina de correr entre dos a tres veces en semana, la balanza ya no alcanza las 217 libras como antes. El paso actual del aspirante a la gobernación es de 197 libras, reveló.

Dijo que también ha disminuido su tamaño de ropa en varias pulgadas.

Como en la actualidad Pierluisi solo se dedica a hacer campaña política, no madruga para hacer ejercicios en el gimnasio del complejo en el que reside en Santurce, en la playa o en el Parque Central de San Juan. Dijo que acude más cerca del mediodía, pues las noches en la política son largas.

Todo este esfuerzo y preparación física, según contó, le ha ayudado en su campaña.

“Estoy más ágil trepándome y bajándome de guaguas, cuando camino subiendo cuestas, subiendo escalera. En todo eso estoy más ágil y yo tengo ya mis añitos. Son 60, sobre todo, o sea que tengo que mantenerme. Esto es bueno. Hacer ejercicios yo se lo recomiendo a todos. Es bien bueno. Ayuda en la postura y ayuda para que no tengas problemas de espalda”, explicó el candidato.

Estableció que si llega a la gobernación no cambiaría su estilo de ejercitarse.

“(Lo haré) con más razón y con más ahínco, porque en la gobernación usualmente uno sale escriquillao (sic). Así que esto, pues, quizás cause que aguante el golpe de mejor manera. Yo sé que la gobernación es dura, así que es mejor estar en óptima condición física, mental y emocional cuando uno llega para poder desempeñarse de forma excelente. Puerto Rico requiere que quien esté en la gobernación esté en óptimas condiciones para enfrentar el reto”, mencionó Pierluisi.

Alegó que también le ayudará el que tiene la madurez y la experiencia necesaria para asumir el cargo. Es que resumió que ese es el resultado de la vida que ha llevado, como abogado, exsecretario de Justicia y excomisionado residente.

“Con estos ejercicios y con este nuevo estilo de vida lo que hago es contrarrestar la parte física del paso de los años, pero la parte mental es positiva. Toda esa experiencia que yo tengo de vida, el aspecto intelectual y mental, es positiva”, precisó.

Disfruta la soltería

Este cambio de vida de Pierluisi coincide en un periodo en que se encuentra soltero. Y, según reveló a Primera Hora, no hace un esfuerzo de mejorar su apariencia para conseguir una novia.

“Estoy tranquilo, estoy soltero y sin compromiso”, dijo.

“Esto está más dirigido a lo que ya mencioné. Yo tengo matrimonios bien largos. Así que no tengo ninguna urgencia para entablar una relación seria en este momento dado”, expuso, al comentar que en este proceso de campaña le queda poco tiempo para enamorarse.

Pierluisi dijo que no era “prudente” hablar sobre su reciente divorcio con María Elena Carrión.

“Ya yo he tenido dos largos matrimonios. Prefiero recordar momentos lindos de ambos, que estar recordando el fin de cada uno”, indicó.

En su campaña

Pierluisi aludió a que las encuestas muestran un panorama favorable para su triunfo en las primarias del próximo 7 de junio. En las mismas se medirá ante la gobernadora Wanda Vázquez.

“Es que lo que está sucediendo es que esto es bien diferente a cuando yo aspiré en la otra ocasión. En la otra ocasión, era obvio que el partido (PNP) estaba dividido. En esta ocasión, el apoyo que estoy recibiendo es extraordinario. Yo nunca lo había visto”, comentó.

No opinó sobre las ejecutorias que ha tenido Vázquez en los ocho meses que lleva en la gobernación.

“La gobernadora tiene una tarea muy difícil en sus manos y le deseo éxito en su encomienda. Son retos administrativos enormes, así que esperemos que cumpla su deber y termine su mandato por el bien de Puerto Rico”, puntualizó.

Por último, el aspirante a la gobernación indicó que los temas más importantes en los que centra su campaña son la revitalización de Puerto Rico tras el devastador paso del huracán María y los sismos, así como lograr la estadidad.