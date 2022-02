El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, emplazó hoy a “todos” los miembros de la Asamblea Legislativa a aprobar legislación en ambos cuerpos legislativos que frene el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) de 2019, de la millonaria deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con los bonistas.

El líder legislativo dijo que la Cámara “está lista” para aprobar legislación que establezca cinco puntos: renegociar la reestructuración de la deuda de la AEE para buscar más beneficios, establecer la transición a un combustible de un costo menor y más limpio, eliminar el impuesto al sol, proteger a los empleados y a los retirados de la Autoridad y bajar el costo tarifario de los abonados.

PUBLICIDAD

“Yo consto para récord que faltan 25 (votos) en la Cámara y 14 (votos) en el Senado”, dijo en conferencia de prensa en el Capitolio, junto a los representantes populares, Luis Raúl Torres Cruz , presidente de la Comisión de Energía de la Cámara y José “Cheíto” Rivera Madera.

Dijo que si no están los 14 votos en el Senado “no la vamos a radicar porque es un ejercicio fútil”. Recordó que a diferencia de la Cámara, el Partido Popular Democrático (PPD) no tiene mayoría absoluta en el Senado, pues solo tiene 12 votos y para que un proyecto de ley pase, se requieren al menos 14 votos.

“Tiene que haber un acuerdo, tenemos que sentarnos todos sobre la mesa y haber un compromiso de que quieren atender estos cinco puntos”, dijo al dirigir el emplazamiento de forma directa a las minorías del Partido Nuevo Progresista (PNP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Proyecto Dignidad (PD) y al senador independiente, José Vargas Vidot.

Sostuvo que si hay legislación aprobada, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia “tendrá su turno, la firmará o no la firmará, y que conste él para el récord”.

La deuda de la AEE, de unos $9 mil millones, de no ser reestructurada conllevaría un cargo extra de ocho centavos el kilovatio/hora para los consumidores. En 2019, la JSF llegó a un acuerdo (Restructuring Support Agreement) con los bonistas de la AEE que supondría un aumento al consumo que iniciaría en 2.7 centavos el kilovatio/ hora y que aumentaría de forma escalonada a 4.5 centavos el kilovatio/hora, esto sujeto a que la Asamblea Legislativa enmiende varias leyes relacionadas con la corporación pública. El RSA esta pendiente en el caso de quiebra en el tribunal.

PUBLICIDAD

Según Hernández Montañez, en 2019, sectores como el Instituto de Energía Económica y Finanzas solicitaron a los entonces presidentes de Cámara y Senado, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz que legislaran para evitar la implantación del RSA. “No hicieron nada y se mantienen silentes, algo que todavía están haciendo hoy”, indicó.

“Nadie quiere tocar esto ni con una vara de 20 pies porque no hay voluntad política”, agregó Hernández Montañez, quien dijo los cinco puntos de la propuesta legislativa fueron acordados en una reunión del caucus popular de la Cámara este sábado.

Dijo que ahora el Gobernador está pidiendo que las partes se sienten en la mesa de negociación y que no se actúe por la vía legislativa.

“Es una pena que sean pocos los que se han expresado en el proceso en el tribunal. Los únicos de la Asamblea Legislativa somos nosotros repudiando el acuerdo. El Gobernador sí repudia el acuerdo, considera que este negocio hace tiempo se pactó y que hay una situación completamente diferente hoy que la de 2019 y que hay espacio para buscar alternativas. El Gobernador sí está pidiendo renegociar, ahora está haciendo algo político. Él está pidiendo sentarse en la mesa mediante un proceso de mediación sin acción legislativa”, indicó el Presidente de la Cámara.

“Nosotros hoy emplazamos a todos los sectores del País, a los industriales, para que cuando la gente pierda el trabajo esté consciente de quiénes fueron las empresas que se fueron porque no podían competir con el costo energético y quiénes en la Asamblea Legislativa le dieron la espalda, a los cuidos de envejecientes que no van a poder pagar la luz, a los comerciantes, a los hospitales que no van a poder operar, al comercio en general que vengan aquí y se expresen y digan si están de acuerdo de que este RSA se apruebe a la merced de un acuerdo en el tribunal sin que se puedan atender sus reclamos a través de legislación y podamos defender su posición”, sostuvo.

Dijo que en octubre de 2019 cuando se firmó el RSA, “uno de los representantes legales” de la JSF era Pierluisi Urrutia. “Es importante señalar que en aquel momento el gobernador Pedro Pierlusi era el abogado de la Junta”, sostuvo el líder legislativo.