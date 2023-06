Guayama. La elección especial para el Senado por el distrito de Guayama corría esta mañana sin contratiempos, con los cinco aspirantes unidos para recibir a los delegados y otros simpatizantes del Partido Popular Democrático (PPD) en las afueras de la Escuela de Bellas Artes Leopoldo Sanabria Cruz, en el Complejo Deportivo de Guayama, donde se lleva a cabo la votación.

Unos 530 delegados del PPD son los que podrán ejercer su voto en esta elección interna para llenar la vacante que dejó Gretchen Hau, quien ahora es representante por Cayey y Cidra.

Poco a poco, a lo largo de la calurosa mañana, los delegados habían ido llegando al sitio de votación y, a eso de las 12:30 p.m. ya sobre 300 delegados habían emitido su voto para elegir al próximo senador o senadora entre Carmen Ciela González, Ángel Rodríguez Otero, Juan Carlos Figueroa Vázquez, Héctor Santiago y Roberto Colón Sánchez.

PUBLICIDAD

Primera Hora conversó hoy con los cinco aspirantes y todos expresaron sentirse satisfechos con la forma en que ha marchado el proceso de elección, y de igual forma reiteraron su confianza en que terminarían siendo favorecidos cuando finalmente se anuncien los resultados en horas de la tarde. Asimismo, se le consultó a cada uno cuál sería su prioridad, de llegar al Senado, y la exlegisladora Carmen Ciela González comentó que aprovecharía su experiencia como representante “para lograr que nuestra gente tenga acceso a los servicios esenciales como salud, educación”.

Sobre el aspecto de educación, subrayó que lo conoce de primera mano ya que fue maestra de salón de clases del sistema público, y sostuvo que estaría velando porque se cumpla el anunciado proceso de descentralización del sistema de educación pública. Asimismo, sostuvo que también énfasis en atender la situación de la infraestructura, incluyendo carreteras.

El exsenador Ángel Rodríguez Otero afirmó que, de resultar favorecido, pondría en marcha una “agenda económica” porque “el bolsillo de los puertorriqueños está sumamente impactado”.

En segundo lugar, se enfocaría en la seguridad social y en tercer lugar “comenzar a mejorar lo que es el sistema de educación pública en el País, no podemos quedarnos en el siglo pasado, tenemos que evolucionar con los tiempos modernos”. Y por último, “lo que es la infraestructura, sistema de agua, sistema de luz, las carreteras en Distrito de Guayama, las viviendas, están sumamente deterioradas. Hace falta mejorar esa área de la infraestructura, y esa infraestructura, en la medida que uno la mejore, la infraestructura humana, que es la gente, mejora también en la calidad de vida”.

PUBLICIDAD

Juan Carlos Figueroa Vázquez, indicó que, una vez ganara, “la prioridad tiene que ser insertarnos en la agenda legislativa que se estaba trabajando para atender los problemas del distrito senatorial”, que incluyen “una lucha bien fuerte por los abastos de agua, por las condiciones de las carreteras y las condiciones de la red eléctrica”.

Sostuvo que aprovecharía el proceso de discusión del presupuesto del País para impulsar esas prioridades. Agregó que también se tiraría a caminar al distrito, “a cada rincón, para ir construyendo esa credibilidad con el pueblo de que van a tener un candidato que esté cercano a la necesidad de la gente”.

Héctor Santiago sostuvo que, de llegar al Senado, apostaría al “desarrollo económico a través el turismo”, pues el distrito tiene “muchas cosas para hacer turísticamente” y no se hace nada, más allá de lo que impulsan los alcaldes con su escaso presupuesto. Agregó que también pondría énfasis en la agilización de los servicios en las agencias de gobierno, aprovechando los avances en tecnología.

Asimismo, subrayó que otros temas de importancia para él son: “atajar la corrupción de raíz”, sin importar de dónde venga; y “traer a nuestro partido otra vez a la base”, que es algo que le han recalcado las personas durante las visitas de campaña.

Roberto Colón Sánchez, en tanto, afirmó que, de ganar, su prioridad sería impulsar la agricultura en el Distrito de Guayama, la infraestructura de las carreteras y la educación. “Esas son las tres prioridades mías cuando lleguemos al Senado”.

Más allá de los candidatos y el entusiasmo de sus seguidores, el recién electo presidente del PPD, el representante Jesús Manuel Ortiz, comentó que, aunque es una elección que tuvieron que trabajar en poco tiempo, habían tomado todas las medidas para asegurar “una participación lo más amplia posible”.

PUBLICIDAD

“Por la urgencia que tenemos en el Senado, por la cantidad de votos allí, era importante hacerlo de manera expedita, pero salvaguardando el proceso”, comentó Ortiz, agregando sentirse satisfecho por cómo iba marchando la elección especial, que es su primer evento como presidente del PPD.

“Los reportes que me dan, me presentan una buena cantidad de delegados (participando) y es un proceso que se está llevando como esperábamos. He visto muy buena participación y estoy muy satisfecho”.

Asimismo, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, sostuvo que no tenía mucha información sobre los candidatos, pero agregó que “espero que sea un proceso de hermandad” y subrayó que “vi a los candidatos afuera unidos, y ya eso a mí me da buen indicio de que va a ser una primaria amistosa y el resultado, el que prevalezca, el resto tiene que unirse”.

“Sin unidad no hay victoria. Yo di el ejemplo durante la primaria a la presidencia del partido que fue un resultado bien cerrado. El PNP (Partido Nuevo Progresista) pensaba que íbamos a estar peleando y en desunión, y ha sido todo lo contrario. El partido va primero de cualquier cosa”, afirmó Hernández.

Se espera que a eso de las 3:30 de la tarde se conozca el resultado de la elección especial, en un anuncio que se prevé tenga lugar en el auditorio del Centro de Bellas Artes de Guayama.