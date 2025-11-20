Tres ciudadanos en desventaja recibieron una vivienda con mejoras significativas que aportarán a que tengan una mejor calidad de vida.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, abrazó a los recipientes del Programa de Donativos para la Rehabilitación y Mejoras de la Vivienda, una iniciativa adscrita al programa municipal Hogar en Reconstrucción dirigida a garantizar hogares seguros, dignos y resilientes para los residentes de la capital.

“Este esfuerzo representa nuestro compromiso con la calidad de vida de nuestra gente, en especial de los adultos mayores que por años enfrentaron filtraciones, daños estructurales y deterioro que comprometía su bienestar. Continuamos atendiendo caso a caso, asegurando que cada residente pueda vivir en un hogar estable y seguro”, expresó por escrito Romero Lugo.

El programa, según se informó, integra el trabajo de brigadas municipales y contratistas certificados y mantiene, hasta la fecha, una inversión de $8.8 millones en 218 casos completados, además de más de $1.1 millones en proyectos actualmente en proceso. La iniciativa también incluye solicitudes nuevas, hogares en evaluación y residencias en etapa de inspección para adjudicación de obra.

“Para nosotros, cada hogar representa una historia y una urgencia diferente. Nuestro equipo trabaja con sensibilidad, rapidez y rigor para identificar lo que cada residente necesita y asegurar que las mejoras se ejecuten con calidad. Estamos viendo resultados concretos; personas que hoy pueden vivir con tranquilidad, en espacios seguros y funcionales. Ese es el objetivo de todo nuestro trabajo en Vivienda”, expresó Lisaniz Figueroa, directora del Departamento de Vivienda del Municipio de San Juan.

El programa, según se informó, integra el trabajo de brigadas municipales y contratistas certificados. ( Suministrada )

Los beneficiados

Luis A. Ortiz Caraballo, de 58 años y residente de Santurce, recibió una rehabilitación total de su vivienda, que incluyó estructura en madera y PVC, techo en galvalume, enchapado de baño, gabinetes en PVC, sistema eléctrico y otras mejoras generales.

Juan Lebrón Nazario y residente de la Barriada Venezuela, obtuvo reparaciones eléctricas, resane de plafón, pintura completa y sellado de techo con Danosa.

Diana González Pastrana, de 63 años y residente de Camino La Ponderosa, por su parte, recibió trabajos de sellado de techo, reparación de mezcladora de ducha, instalación de puertas y ventanas nuevas, así como pintura interior y exterior.