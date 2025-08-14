Andrew G. Biggs, uno de los restantes dos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que permanecía en ese puesto y el único de los integrantes originales del grupo, fue destituido hoy de ese cuerpo por el presidente Donald Trump.

Así lo confirmó la JSF en un escueto comunicado. “La Junta de Supervisión ha sido informada por la Casa Blanca que la administración del presidente Donald J. Trump despidió a Andrew G. Biggs de su cargo como miembro de la Junta de Supervisión”.

“La Junta de Supervisión continúa sus operaciones cotidianas y su trabajo con la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en las prioridades relativas a la responsabilidad fiscal según lo exige PROMESA”, añade la breve comunicación.

PUBLICIDAD

La destitución de Biggs, que junto a John E. Nixon (el único integrante de ese cuerpo que no ha sido destituido) es republicano, se da apenas ocho días de que se anunciaran los despedidos del presidente de la junta, Arthur González, junto con Cameron McKenzie, Betty Rosa, Juan Sabater y Luis Ubiñas.

También surge luego que Biggs criticara públicamente la destitución de sus compañeros. La gestión de la JSF ha estado bajo fuego en la capital federal, principalmente por la influencer republicana Laura Loomer, quien ha criticado fuertemente los gastos de ese cuerpo en cabilderos, asesores y abogados.

Tan reciente como el mes pasado, el subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares del Congreso, celebró una vista en la que se discutió el desempeño de ese cuerpo y a la que comparecieron varios miembros, entre ellos el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, quien fue el principal deponente. Sin embargo, en la vista pareció haber un acuerdo en la necesidad de que ese cuerpo completara su gestión en la reestructuración de la deuda de la AEE, antes de considerarse un posible cese de funciones de la JSF.