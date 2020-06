El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, anunció que estará comunicándose con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, para que se solicite al Congreso una asignación especial para Vieques con el objetivo de sufragar los costos de recogido y la disposición de desperdicios sólidos en dicha Isla Municipio.

La idea de los $5

“Nosotros, esta Cámara de Representantes que me honro en presidir, no impondrá ninguna contribución o carga adicional al pueblo, ese fue mi compromiso en enero de 2017 y lo vamos a mantener. Por otro lado, entendemos que el gobierno municipal de Vieques no ha podido manejar los gastos asociados al recogido de desperdicios sólidos y que actualmente enfrenta una crisis fiscal debido a eso. Sabemos que el Alcalde de Vieques desea crear un Fondo Especial para ese fin nutrido de un cargo de cinco dólares por viaje a los visitantes a esta hermosa isla. No podemos continuar cargando a nuestra gente, menos ahora durante esta pandemia y sus efectos. Ante esto, vamos a solicitar a la amiga, la Comisionada Residente, que busque una partida en el presupuesto federal para ayudar a la administración de Vieques lidiar con este problema sin imponer ninguna carga adicional”, señaló el líder legislativo.

“Vamos a trabajar, además, para que el Congreso apruebe legislación dirigida a convertir en realidad las recomendaciones que realizara en el 2011 el ‘Task Force’ de Casa Blanca sobre iniciativas relacionadas a Vieques, las cuales establecen un plan concreto y viable para estimular la economía de la Isla Nena mediante la creación de nuevas empresas de energía renovable, el desarrollo de nuevos comercios en el sector del ecoturismo, la implementación de iniciativas y para hacer realidad el reciclaje de desperdicios sólidos; de ahí podemos lograr esa asignación para ayudar a la administración municipal”, sostuvo el Presidente de la Cámara.

El alcalde de la llamada ‘Isla Nena’, Víctor Emeric Catarineau, solicitó la radicación de un proyecto de ley para establecer el Fondo Ambiental Permanente de Vieques a los fines de crear un presupuesto permanente para financiar los trabajos de disposición, transportación y manejo de los residuos sólidos en la Isla Municipio.

El fondo que propone el Alcalde de Vieques sería constituido mediante un cargo de cinco dólares, que se denominaría ‘Cargo Ambiental Pro Vieques’, a todo boleto de pasajero para el viaje de ida y vuelta que comience desde el Terminal del municipio de Ceiba, en las embarcaciones de la Autoridad de Transporte Marítimo o en embarcaciones privadas que ofrezcan este servicio. Este cargo no sería aplicado en la transportación de vehículos ni a los residentes de Vieques.