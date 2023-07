Una vecina de Cupey encaró al presidente de LUMA Energy, Juan Saca, a quien reclamó por las deficiencias del servicio eléctrico y la situación que vive en su hogar.

El cara a cara que fue captado por las cámaras de Primera Hora se produjo en el Capitolio, cuando el ejecutivo de LUMA abandonaba una vista legislativa en la que se discutía la situación del sistema energético del país. Fue en ese momento que hastiada por los problemas que atraviesa en su hogar, Betzaida Falcón Andino interceptó a Saca y le increpó, exigiéndole acción al respecto.

La ciudadana explicó que tras el huracán María, un transformador eléctrico explotó y la descarga entró a su hogar, afectando enseres y el sistema eléctrico de la residencia, sin que al día de hoy nadie haya tomado cartas sobre el asunto. “Explotó un transformador y la descarga entró a mi casa. Cuando llego a mi casa, había una peste a cables quemados. Yo no sabía de dónde era. Posterior a eso, vuelve y hace una explosión otro transformador. Han explotado como cinco, seis veces o 10 y la descarga entra a mi casa”, narró Falcón.

Añadió que la mitad de su hogar no cuenta con el servicio eléctrico, ha tenido que conectar algunos de los enseres, como su nevera, con extensiones eléctricas y vive bajo riesgo de sufrir algún percance con el servicio ya que además, la residencia tiene filtraciones.

“Le voy a pedir de favor que no me mande con ningún ayudante suyo, yo me quiero reunir con usted”, le indicó la ciudadana al “jefe grande de LUMA”. Añadió que decidió llegar hasta el Capitolio “para abordar a este caballero para como es el jefe grande, y no se debe ir a las raíces, se debe ir al tronco., tome acción en cuanto a esto. Porque ya basta, ya me cansé. Llama aquí, llama allá y nadie resuelve nada”, denunció.

El Ejecutivo de LUMA se reunió con la ciudadana, quien se marchó del lugar con la esperanza de que Saca cumpla con su palabra y se atienda la problemática que enfrenta.