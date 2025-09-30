La Administración de Vivienda Pública (AVP) advirtió este martes sobre una estafa que circula por mensajes de texto, en la que se promete falsamente un subsidio de $892.50.

A través de declaraciones escritas, el administración de la agencia, Juan A. Rosario Hernández, aclaró que no existe tal ayuda y exhortó a la ciudadanía a ignorar este tipo de comunicaciones fraudulentas.

“Exhortamos a la ciudadanía a hacer caso omiso a este tipo de mensajes y no acceder al enlace que se incluye en el mismo”, expresó el funcionario.

Rosario Hernández recalcó que la AVP no utiliza mensajes de texto para comunicarse con sus participantes. “Cualquier comunicación oficial por parte de la Administración se hará mediante los canales correspondientes, como correos electrónicos institucionales, cartas por correo postal, comunicados de prensa o publicaciones en redes sociales oficiales”, explicó.

Ante la denuncia de esta práctica ilegal, la AVP notificó de inmediato a la Policía de Puerto Rico para que inicie el proceso investigativo. Además, el administrador hizo un llamado a la ciudadanía a no compartir datos sensibles sin verificar la fuente: “Siempre verifique las fuentes oficiales de la AVP. Si recibe un mensaje sospechoso, repórtelo a las autoridades pertinentes”, concluyó Rosario Hernández.