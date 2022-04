El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, informó hoy de que el documento por el que se pondría fin a la guerra con Rusia puede contener un acuerdo sobre garantías de seguridad para Ucrania y otro bilateral de Kiev con Moscú, según la agencia local Ukrinform.

“Creo que estos pueden ser dos documentos diferentes: garantías de seguridad de aquellos países que están listos para otorgar estas garantías de seguridad y un documento separado con Rusia”, dijo el jefe del Estado en una entrevista con los medios ucranianos, en respuesta a una pregunta sobre el documento para poner fin a la guerra.

PUBLICIDAD

Zelenskyy dijo que a Rusia le gustaría tener un acuerdo que abarque todos los temas, pero que, según él, no todos los países que podrían ser garantes de la seguridad se ven en la misma mesa con la Federación Rusa, añade la agencia ucraniana.

“Para ellos, las garantías de seguridad para Ucrania son un tema y los acuerdos con Rusia son otro tema. Rusia quiere que todo esté en un solo documento, y la gente dice: ‘Perdone, vimos lo que pasó en Bucha’. Están cambiando las circunstancias, están cambiando los formatos de los futuros acuerdos, está cambiando el porcentaje de posibilidades de acuerdos a partir de tales pasos, por esas violaciones. Todos lo ven, y quieren cada vez menos tener acuerdos con Rusia, y al mismo tiempo quieren tener acuerdos con Ucrania”, dijo Zelensky, según la fuente.

El presidente también afirmó que la cuestión de la indemnización de Rusia por las pérdidas de guerra de Ucrania debe resolverse de manera jurídica.

Zelenski advirtió, sin embargo, que la escalada de la agresión rusa y la comisión de crímenes de guerra reducen la posibilidad de negociaciones.

El presidente ucraniano citó casos como los de Borodianka y Mariúpol para afirmar que si siguen ataques como esos “no habrá ninguna posibilidad de que las negociaciones se lleven a cabo realmente” y pueden poner fin a cualquier formato de diálogo.

Además, recordó que Ucrania ofreció “constantemente” una reunión de los líderes de los dos países durante la guerra, pero que la parte rusa insiste en organizar dicha reunión solo cuando se alcancen acuerdos finales en todos los puntos.

PUBLICIDAD

“Estoy a favor de una reunión más rápida con Rusia. No creo que sea una reunión. No creo que podamos reunirnos una vez y estar de acuerdo en todo, porque hay muchos problemas”, dijo Zelensky, según Ukrinform.

Mencionó que la cuestión de resolver el estatus de los territorios ocupados de Donbás y Crimea, anexionada por Rusia en 2014, permanece abierta, ya que Ucrania y Rusia tienen diferentes interpretaciones de la soberanía de estos territorios.

“Quieren resolver los asuntos diplomáticamente cuando hay una guerra. Esto es muy difícil. Y por eso quieren quitarnos un poco de nuestro territorio, ocupar más para presionar”, dijo.

La agencia ucraniana recuerda que el 24 de febrero el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el inicio de una invasión a gran escala en Ucrania, y que las tropas rusas siguen bombardeando y destruyendo infraestructuras y atacando áreas residenciales de ciudades y pueblos mediante artillería, lanzacohetes, misiles balísticos y bombas aéreas.

Las complejas negociaciones entre Rusia y Ucrania, que comenzaron el 28 de febrero, se estancaron tras varias rondas de reuniones presenciales y virtuales.

Putin dijo el pasado 12 de abril que “la delegación ucraniana ha dado marcha atrás a los acuerdos de Estambul”, en alusión a unas conversaciones sostenidas entre los negociadores en la ciudad turca el pasado 29 de marzo.

Según el presidente ruso, ahora los asuntos sobre la mesa han sido divididos en dos grupos.

“Las garantías de seguridad (para Ucrania) por un lado, y los asuntos relacionados con Crimea, Sebastópol y Donbás, al margen de ello”, agregó.

PUBLICIDAD

Kiev, 16 abr (EFE).- El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, dijo que desde el comienzo de la guerra ha habido entre 2.500 y 3.000 soldados muertos en sus filas y cerca de 10.000 heridos.

De los heridos, según dijo Zelensky en una entrevista con CNN, es difícil decir cuantos sobrevivirán.

La cifra de soldados muertos entre los invasores estimada por los ucranianos es de 20.000 pero el lado ruso solo ha reconocido 1.350 militares caídos en combate.

Por otra parte, el presidente ucraniano dijo, en su videomensaje habitual, que su país se ve ante el enorme reto de la reconstrucción de los lugares que han sido recuperados y que han sido destruidos por los invasores rusos.

Los muertos civiles durante la guerra, según Zelensky, es más difícil de estimar debido a la situación en algunas zonas del país en las que hay ciudades bloqueadas por los invasores.

“Es difícil estimar los muertos civiles sobre todo donde hay ciudades sitiadas como Jerson o Mariúpol. No sabemos con precisión cuanta gente ha muerto en las áreas que están bloquedas”, indicó.

Las autoridades municipales de Mariúpol han estimado que en esa ciudad pueden haber muerto hasta 20.000 civiles.

Zelensky, en la entrevista con CNN, expresó su temor de que el presidente ruso, Vladimir Putin, recurra al uso de armas nucleares o químicas porque, dijo, “para él la vida de la gente en Ucrania no tiene ningún valor”.

“No solo yo sino todos los países en el mundo deben estar preocupados”, dijo Zelensky.

“Las armas químicas puede usarlas, para él la vida de la gente no vale nada. No debemos pensar que hay que tener miedo sino que hay que estar preparados. Pero no se trata solo de un asunto de Ucrania sino de todo el mundo”, agregó.