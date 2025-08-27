La exgobernadora Wanda Vázquez Garced llegó esta tarde al Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey, fuertamente escoltada para proclamar su inocencia públicamente.

“Esas situaciones que me imputaron no eran ciertas”, sentenció la exfuncionaria, quien llegó acompañada de su esposo, el exjuez Jorge Díaz Reverón.

Dijo que ha pasado momentos “terribles” bajo la acusación de corrupción pública que le imputó la Fiscalía federal.

“Son tres años bajo un ‘indictment’ que la Fiscalía va a archivar. Así que imaginen ustedes”, expresó a su llegada.

De paso, le dio “gracias al pueblo de Puerto Rico... a mi familia, a mis amistades y sobre todo a Dios”

“Aquí estoy como siempre de frente con ustedes y como les dije aquí el 4 de agosto (de 2022), esas situaciones que me imputaron no eran ciertas”, subrayó.

Las declaraciones de Vázquez Garced se dieron previo a declararse culpable de un delito menos grave por violación a la ley electoral de Estados Unidos.