El proceso de transición entre el gobierno de Wanda Vázquez y el del gobernador electo, Pedro Pierluisi, comenzará la próxima semana en el Departamento de Estado, según anunciaron en la tarde de este jueves los líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) tras sostener una reunión en La Fortaleza.

Por parte del gobierno, dirigirá la transición el secretario de Estado, Raúl Márquez. Mientras, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, presidirá el equipo de Pierluisi.

La gobernadora informó que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón; el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero; el director de Puertos, Joel Pizá, y la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez, completarán el grupo que la representará en el comienzo del cambio de gobierno.

Pierluisi, entretanto, no ha completado de nombrar su equipo de transición. Adelantó que mañana, viernes, los estaría anunciando.

La información salió a relucir durante una conferencia de prensa en la que Vázquez y Pierluisi, quienes fueron contrincantes en las pasadas primarias, se trataron con cordialidad.

De hecho, la gobernadora no titubeó en llamarle en múltiples ocasiones “gobernador electo” y de exponer que trabajarán en equipo hasta el fin de cuatrienio, en diciembre próximo. Aludió, además, a que consultarían múltiples temas, inclusive posibles nombramientos.

“Este trabajo va a ser un trabajo en equipo… Somos de la misma ideología y queremos lo mejor para Puerto Rico”, expuso la saliente gobernadora.

Sobre la transición, Vázquez y Pierluisi explicaron que por ley el gobierno puede iniciar el proceso a cuatro días de las elecciones.

“Al día de hoy hay dos certificaciones preliminares donde el licenciado Pierluisi ha sido el ganador. Nosotros queremos adelantar ese proceso”, explicó Vázquez sobre la razón por la cual inició el proceso de transición aun cuando el conteo de votos no ha culminado.

Pierluisi, por su parte, señaló que espera obtener una certificación final prontamente por parte de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como gobernador electo.

“Ya el pueblo se expresó. Yo fui el que obtuve más voto. Es claro, ya esto es prácticamente cierto. O sea, la certeza es clara de que he prevalecido. No hay manera matemática de que el resultado sea diferente, ni tan siquiera se vislumbra un proceso de recuento. Digo, podemos esperar a la certificación final para que algunos, entonces, acepten el resultado y yo lo respeto. Pero, aquí no hay tiempo que perder, hay una transición que hacer y por eso la hemos comenzado responsablemente”, puntualizó Pierluisi, al hacer referencia indirecta de que su contrincante por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, no ha aceptado la derrota.

“Está renuente a aceptar lo que ya es inevitable”, añadió.

El líder de la Palma también reconoció que esta llegada a La Fortaleza es muy diferente al momento en que ascendió al poder el 2 de agosto de 2019, luego de que Ricardo Rosselló Nevares renunciara en medio de multitudinarias protestas. Este estuvo solo cinco días en el poder, debido a que el Tribunal Supremo invalidó su ascendencia a la gobernación y juramentó a Vázquez, quien era secretaria de Justicia, al cargo.

“La situación es bien diferente. En aquella ocasión era una situación de crisis, crisis total. La casa estaba en llamas”, precisó, al indicar que ahora el pueblo se expresó en las urnas a su favor.

Según los resultados oficiales de la CEE, Pierluisi llevaba la delantera en el cargo de gobernador por 397,872. Le sigue Delgado Altieri con 382,956.

Por otro lado, los temas que predominaron en la reunión que sostuvieron Vázquez y Pierluisi fueron el de salud, educación y los fondos federales que han llegado a través de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

Uno de los temas que se destacó fue la urgencia de que los estudiantes del sistema público de enseñanza regresar a las aulas, aunque fuese de manera mixta, en medio de esta pandemia del coronavirus.

La gobernadora señaló que se vislumbra que sea para el próximo semestre escolar, que comience en enero, en que los estudiantes y maestros puedan regresar a las escuelas.

Otro tema del que conversaron fue del cambio de alcaldes que se registró en la zona suroeste del país, tras los impactos de los terremotos.

“Saben esos alcaldes y alcaldesas estaban echando el resto. El pueblo los responsabilizó por la situación… la falta de vivienda, la falta de escuela”, comentó Pierluisi.

En general, la gobernadora Vázquez informó que el encuentro los llevó a tener “una comunicación muy cordial”.