Investigan a cardenal Pell por carta desde la cárcel Por The Associated Press 08/10/2019 |10:50 a.m.

En marzo fue condenado a tres años y ocho meses de prisión. (EFE)

Constituiría una violación del reglamento carcelario.

SYDNEY — Las autoridades australianas dijeron el sábado que investigan una carta que circuló en las redes sociales para determinar si la escribió el cardenal en desgracia George Pell, lo que constituiría una violación del reglamento carcelario. Pell, de 78 años, es el clérigo católico de mayor jerarquía declarado culpable de abuso sexual de menores. El ex jefe de Hacienda del Vaticano y estrecho colaborador del papa Francisco fue condenado en diciembre de penetración sexual de un niño y comisión de actos indecentes con o en presencia de un niño. Las autoridades investigan si la carta, fechada 1 de agosto y distribuida por Twitter, viola las reglas que prohíben a los presos publicar en redes sociales o usar el internet, o pedir a otros que lo hagan en su nombre. La carta apareció el viernes por la noche en una cuenta de Twitter llamada “Partidarios del Cardenal George Pell”. Una vocera del Departamento de Justicia del estado de Victoria, donde se encuentra encarcelado Pell, dijo que se investigaba el asunto. El departamento “investigará exhaustivamente esta actividad en redes sociales”, dijo la vocera. “Cualquier preso culpable de contravención del reglamento de la prisión enfrenta medidas disciplinarias”. La vocera no confirmó si Pell era el autor de la carta. El ex prelado fue declarado culpable de violar a un niño del coro de 13 años y agredir sexualmente a su amigo en la sacristía de la Catedral de San Patricio en Melbourne en 196, cuando acababa de ser designado arzobispo de la ciudad. Un mes después agredió nuevamente al primer niño. En marzo fue condenado a tres años y ocho meses de prisión. Apeló, y aguarda el fallo del tribunal superior luego de una audiencia de dos días a principios de junio.