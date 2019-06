Mil mujeres asesinadas por violencia machista en España desde 2003 Por Agencia EFE 06/19/2019 |09:49 a.m.

Madrid. España alcanzó este miércoles la cifra de mil mujeres muertas por violencia machista, asesinadas por sus parejas o exparejas, desde que comenzaron a contabilizare las estadísticas de este tipo en 2003.

La cifra se alcanzó tras confirmarse que el asesinato de Ana Lucía Silva, ocurrido el pasado viernes en la ciudad de Córdoba (sur), fue un crimen machista, según anunció la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Con esta confirmación, son ya 25 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2019, mientras que continúan las investigaciones en otros dos casos.

Además, un total 14 menores han quedado huérfanos por la violencia de género este año, cifra que asciende a 244 desde 2013.

Ana Lucía Silva, de 49 años, fue asesinada por su pareja -que se encontraba en libertad condicional por el asesinato de su anterior compañera sentimental-, quien tras cometer el crimen incendió la vivienda y se suicidó, por lo que no podrá ser juzgado.

Aún así, estas cifras no incluyen a las mujeres asesinadas por hombres con quienes no mantenían o habían mantenido una relación sentimental.

Mil mujeres que tienen rostro, nombre, hijos, familia, amigos... Unas vidas a las que un asesino puso fin por el simple hecho de ser mujeres, por no doblegarse, por no someterse, por querer ser libres.

Mil mujeres de las que la Agencia Efe ha querido dejar constancia pese a las dificultades y la imposibilidad de identificar a tres de ellas.

Una trágica lista que comienza hace dieciséis años con Yaneth, de 28 años, arrojada por su novio desde un segundo piso en la localidad malagueña de Fuengirola el 7 de enero de 2003, y acaba con el de Ana Lucía. En realidad la lista no acaba, solo continua.

Porque Yaneth y Ana Lucía sólo ponen nombre a los números uno y mil de una lista que es mucho más extensa, que componen miles de mujeres que no constan, que no existen, porque sus asesinatos se cometieron en una época en la que la violencia sobre ellas estaba normalizada, en la que vivían supeditadas a sus novios o maridos, en la que no tenían los mismos derechos y en la que eran consideradas algo inferior y de su propiedad.

Una de esas mujeres "que no consta" es Ana Orantes. Asesinada en 1997 por su marido tras cuarenta años de palizas y violaciones. Un día no pudo más y se atrevió a contar su historia ante las cámaras de Canal Sur.

Trece días después de ese acto de valentía que supuso un antes y un después en la concepción que la sociedad española tenía de la violencia machista, su marido le dio una paliza, la ató a una silla y la quemó viva delante de uno de sus ocho hijos.

Ana Orantes fue la voz de las miles de mujeres que no se atrevían a alzar la suya para denunciar los malos tratos. Su testimonio tuvo un impacto decisivo, revolvió conciencias y puso nombre a la violencia de género.