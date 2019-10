Reúnen $133 millones para migrantes venezolanos Por The Associated Press 10/29/2019 |08:37 a.m.

Colombia es el país que más refugiados y migrantes venezolanos ha recibido. (AP)

La mayoría de los emigrantes venezolanos vive en países cercanos en Latinoamérica y el Caribe.

BRUSELAS.- La Unión Europea recaudó unos 120 millones de euros (133 millones de dólares) en una “conferencia solidaria” para los venezolanos que huyen de la crisis en su país, y en particular para ayudar a los países vecinos que están teniendo problemas para acogerles.

Unos 4,5 millones de personas se han marchado de Venezuela en los últimos años para escapar de los bajos salarios, los deteriorados servicios básicos y la falta de seguridad. Si las salidas continúan al mismo ritmo, la cifra pronto superará a los 5,6 millones de personas que han abandonado Siria desde 2011 en medio de una guerra devastadora. La mayoría de los emigrantes venezolanos vive en países cercanos en Latinoamérica y el Caribe. La cifra de 120 millones de euros es “bastante llamativa” dado que la cumbre de dos días en Bruselas pretendía concienciar sobre la situación del mayor éxodo en la historia reciente de Latinoamérica y no era una conferencia de donantes, indicó el martes la responsable de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, al anunciar los fondos. Mogherini instó a la comunidad internacional a dar prioridad a la difícil situación de los venezolanos. “Es la mejor inversión que podemos hacer”, dijo a la prensa. “Si hubiéramos invertido un poco, para respaldar la crisis migratoria siria, u otras crisis migratorias, al principio del proceso, no solo habríamos salvado vidas, sino que habríamos ahorrado dinero”. La nación suramericana de casi 30 millones de habitantes está sumida en una profunda crisis política y económica. Además, se han producido protestas callejeras violentas y apagones masivos. Se espera que la inflación alcance un descomunal 200.000% este año, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Colombia es el país que más refugiados y migrantes venezolanos ha recibido, unos 1.4 millones de personas, mientras que Perú acoge a unos 860,000. Chile, Ecuador y Brasil han recibido a cientos de miles más. Los organizadores confiaban en que la conferencia, a la que asistieron unas 120 delegaciones de gobiernos, agencias internacionales y grupos benéficos, lleve a la organización de una conferencia de donantes el año que viene.