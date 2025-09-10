Seúl. Un tribunal de Corea del Sur absolvió este miércoles a Choi Mal-ja, una mujer que fue condenada a prisión hace más de seis décadas por arrancar de un mordisco parte de la lengua de un hombre que presuntamente intentó violarla, tras un nuevo juicio del histórico y polémico caso.

La surcoreana, de 78 años, quedó libre de los cargos que se le imputaron en 1964, después de que el Tribunal de Distrito de Busan (sureste) fallara hoy que Choi actuó en defensa propia al arrancar 1.5 centímetros de la lengua de su presunto agresor sexual, según la sentencia recogida por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

La mujer, que cuando tuvieron lugar los hechos tenía 18 años, fue condenada a 10 meses de cárcel por lesiones corporales graves, mientras que el hombre que supuestamente intentó violarla recibió una pena menor, de seis meses de prisión, por allanamiento e intimidación.

En 2020, Choi presentó una apelación, aceptada por la Corte Suprema tres años después, lo cual permitió que el caso se reabriera y un nuevo juicio tuvo lugar el pasado mes de julio.

Choi Mal-ja recibe ramos de flores en un tribunal de distrito en Busan, Corea del Sur, el 10 de septiembre de 2025, después de que el tribunal la absolviera de los cargos en un histórico nuevo juicio, reconociendo su acción como defensa propia. ( Agencia EFE )

“Quienes me rodeaban intentaron disuadirme, diciendo que sería como golpear una piedra con un huevo, pero no pude enterrar el caso. Tenía que tomar la iniciativa por las víctimas que compartían mi mismo destino, y quería ser su esperanza”, dijo la surcoreana tras la decisión de la Justicia, según recogió Yonhap.

En el nuevo juicio, la Fiscalía aceptó que el ataque de Choi fue legítimo y pidió al tribunal que la absolviera, además de disculparse por “el sufrimiento y el dolor inimaginables” que le fueron causados.

Cuando se dio a conocer el fallo absolutorio los asistentes reaccionaron con vítores y Choi, visiblemente emocionada, recibió ramos de flores a su salida del tribunal, libre de cargos tras años de lucha, según los medios presentes en la sala.