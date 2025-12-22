YAKARTA, Indonesia. Un accidente de autobús de pasajeros dejó al menos 16 muertos en Java, la principal isla de Indonesia, poco después de la medianoche del lunes, informaron las autoridades.

El autobús, que transportaba a 34 personas, perdió el control en una autopista de peaje y chocó contra una barrera de hormigón antes de volcar de lado, explicó Budiono, jefe de una agencia de búsqueda y rescate que, como muchos indonesios, solo usa un nombre.

El autobús interprovincial viajaba de la capital, Yakarta, a la antigua ciudad real de Yogyakarta, cuando volcó al entrar en una rampa de salida curva en la autopista de peaje de Krapyak, en la ciudad de Semarang, en Java Central, explicó.

“El fuerte impacto lanzó a varios pasajeros, dejándolos atrapados contra la carrocería del autobús”, declaró Budiono.

La policía y los equipos de rescate llegaron unos 40 minutos después del accidente y recuperaron los cuerpos de seis pasajeros que fallecieron en el lugar. Otras 10 personas fallecieron camino al hospital o mientras recibían atención médica, añadió Budiono.

Las 18 víctimas que estaban siendo atendidas en dos hospitales cercanos incluían cinco personas en estado crítico y 13 en estado grave, indicó.

Los reportajes televisivos mostraron el autobús amarillo volcado de lado y rodeado por personal de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, policías y transeúntes mientras las ambulancias trasladaban a las víctimas y a los muertos fuera del lugar del accidente.