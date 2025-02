París. Francia está a punto de llevar a cabo el juicio por abuso sexual infantil más grande de su historia. Aunque solo un hombre se encuentra en el banquillo —un excirujano acusado de violar o abusar sexualmente de 299 personas, en su mayoría pacientes pediátricos— los activistas esperan que el juicio empodere a otras víctimas y ayude a exponer a otros abusadores que han estado protegidos por tabúes sociales.

Un elemento central del juicio son los escalofriantemente detallados cuadernos que el acusado, Joël Le Scouarnec, utilizó para documentar décadas de violencia sexual.

Le Scouarnec, ahora de 74 años, se enfrentará a cientos de víctimas durante un juicio de cuatro meses que comenzará el lunes en Vannes, en la región de Bretaña, en el noroeste de Francia. No niega los cargos, aunque dice que no lo recuerda todo.

Algunos sobrevivientes no tienen recuerdos de las agresiones, ya que estaban inconscientes cuando se sometieron a cirugía a manos de Le Scouarnec.

El juicio se produce en un momento en que los activistas presionan para eliminar los tabúes que rodean el abuso sexual. Esto se destacó recientemente durante el juicio que convirtió a Gisèle Pélicot, quien fue drogada y violada por su ahora exmarido y docenas de hombres más, en el símbolo de la lucha contra la violencia sexual en Francia.

Los grupos de protección infantil y de derechos de las mujeres, así como asociaciones de la comunidad médica, ven el juicio como una oportunidad para reafirmar que la vergüenza debe cambiar de bando.

“También debería marcar un nuevo paso hacia un sistema de justicia que escuche y proteja a las víctimas y condene firmemente a los agresores”, dijeron en un comunicado.

Los abusos se remontan a décadas

Le Scouarnec enfrenta hasta 20 años de prisión por violación, agresión sexual y actos indecentes cometidos con violencia o sorpresa.

El caso comenzó en 2017, cuando una vecina de seis años denunció a Le Scouarnec, que la tocó a través de la cerca que separaba sus propiedades.

En una búsqueda posterior realizada en su hogar se descubrieron más de 300,000 fotos, 650 archivos de vídeo de pornografía infantil, zoofilia y escatología, así como cuadernos en los que se describía a sí mismo como un pedófilo y detallaba sus acciones, según documentos de la investigación.

En 2020, Le Scouarnec fue condenado a 15 años de prisión por la violación y agresión sexual de cuatro menores, entre ellos, dos de sus sobrinas y una joven paciente.

Le Scouarnec admitió los abusos infantiles que se remontan a 1985 y 1986, según documentos de la investigación. Algunos casos no pudieron ser procesados, ya que el plazo de prescripción había expirado.

En el juicio de Vannes se examinarán violaciones y otros abusos cometidos entre 1989 y 2014 a 158 hombres y 141 mujeres que tenían una edad promedio de 11 años en ese momento.

Las víctimas estaban atónitas por lo que sucedió

El médico abusó sexualmente de niños y niñas cuando estaban solos en sus habitaciones de hospital, según los documentos de la investigación. Su estrategia era disfrazar la violencia sexual como un acto médico, enfocándose en pacientes jóvenes que eran menos propensos a recordar lo que había sucedido.

“No recordaba realmente la operación. Recordaba el curso postoperatorio, un cirujano que era bastante cruel”, recordó una de las víctimas, Amélie Lévêque, sobre el tiempo que pasó en el hospital a la edad de nueve años en 1991. “Lloré mucho, pero no pensé que algo así me hubiera pasado durante esta operación”.

Años después, describió sentirse abrumada al enterarse de que su nombre aparecía en los cuadernos de Le Scouarnec.

“Ese fue el comienzo de las respuestas a una vida de preguntas, y luego fue el inicio del descenso al infierno cuando salí de la oficina del abogado”, dijo. “Sentí que había perdido el control de todo. No estaba loca, pero ahora tenía que enfrentar la verdad de lo que había sucedido”.

También describió el costo emocional de la revelación.

“Caí en una profunda depresión... Mi familia trató de ayudar, pero me sentí completamente sola”, dijo.

The Associated Press no revela los nombres de las personas que afirman haber sido agredidas sexualmente a menos que den su consentimiento a ser identificadas o decidan contar sus historias públicamente.

El abogado de Le Scouarnec, Thibaut Kurzawa, dijo al diario Sud-Ouest que su cliente “respondería a las preguntas de los jueces” ya que decidió “enfrentarse a la realidad”.

Activistas quieren que esto sea un llamado para la sociedad

El caso podría haber salido a la luz mucho antes. Le Scouarnec ya había sido condenado en 2005 por posesión e importación de pornografía infantil y sentenciado a cuatro meses de prisión en suspenso.

A pesar de esto, fue nombrado practicante en un hospital al año siguiente. Debido a retrasos en el proceso, la verificación de antecedentes penales solicitada por el Ministerio de Salud en ese momento no incluía ninguna mención de sus delitos anteriores.

Aun después de ser informado de su condena, las autoridades de salud y la dirección del hospital no tomaron medidas disciplinarias.

Algunos grupos de protección infantil se unieron al proceso como partes civiles. El abogado de la asociación L’Enfant Bleu, Jean-Christophe Boyer, dijo que uno de los objetivos clave es “hacer algo, quizás modificar el marco legal... para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir”.

La Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra Niños instó a un “cambio cultural importante”.

“Las carreras de abuso infantil se construyen, no por monstruos, sino por los sucesivos silencios de todos los testigos”, dijo en un comunicado. “Cada testigo tiene el deber de actuar, especialmente cada profesional que ocupe un puesto de responsabilidad en una institución de salud, administrativa o judicial”.