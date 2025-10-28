Río de Janeiro. Al menos veinte personas murieron y medio centenar fueron detenidas este martes en medio de una gran operación policial contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado de Río de Janeiro.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, dijo a los periodistas que entre los muertos hay dos policías y calificó la operación como “la mayor” realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil.

Castro aclaró que la operación, que comenzó a primera hora de este martes, aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos.

PUBLICIDAD

Los agentes centraron sus operaciones en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas, en los que vecinos han dicho que escucharon tiroteos durante toda la mañana.

Medio locales han informado de que integrantes del Comando Vermelho han montado barricadas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad, que según fuentes oficiales han movilizado a unos 2,500 agentes.

El gobernador Castro aseguró, y mostró unos vídeos como prueba, que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos puntos de las favelas.

De acuerdo al primer balance, hasta ahora la operación ha dejado, además de una veintena de muertos, un total de 56 personas detenidas y, además, ha sido incautado medio centenar de armas de fuego, entre los que había 31 fusiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.