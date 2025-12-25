Hermosillo (México). Oficiales de la fiscalía cumplieron siete de las 25 órdenes de aprehensión contra servidores públicos y directivos de la cadena de almacenes Waldo’s, donde en una sucursal de la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora (noroeste), ocurrió un incendio el pasado 1 de noviembre en el que murieron 24 personas y 14 resultaron heridas.

Sobre estos hechos informó este miércoles la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora y precisó que entre los detenidos están funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Sonora y municipio de Hermosillo, y al menos tres altos ejecutivos del corporativo de Waldo’s.

PUBLICIDAD

Un documento del expediente judicial, filtrado a medios, indicó que la primera audiencia penal ocurriría la tarde-noche de este miércoles donde los acusados serán imputados por delitos como homicidio culposo, incumplimiento de un deber legal y aborto, debido a que entre las víctimas había al menos dos mujeres embarazadas.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, oficiales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía de Justicia en Sonora cumplieron revisiones y ejecutaron órdenes de aprehensión contra siete de los 25 presuntos implicados en la tragedia.

Según la hoja del expediente judicial filtrado, el cual fue confirmado por fuentes gubernamentales y ministeriales los nombres que figuran son de funcionarios y exfuncionarios del Estado de Sonora y el municipio de Hermosillo, de la actual y pasadas administraciones.

Sobre los avances de las investigaciones el fiscal Gustavo Rómulo Salas ha dicho que los peritos encontraron falsificación de documentos; mientras que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo se ha comprometido que no habrá impunidad.

Tras las primeras investigaciones, familiares de víctimas y sobrevivientes manifestaron su exigencia de justicia, en medio del miedo de que ocurra una nueva desgracia pues aseguran que varios inmuebles cercanos al lugar del siniestro no cuentan con un plan de mantenimiento en su instalaciones.

Los familiares consideraron que “es responsabilidad del gobierno, la tienda y el personal a cargo del sistema eléctrico” y que por la falta de mantenimiento se sobrecalentó y explotó, y acusaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El sábado 1 de noviembre, alrededor de las 3:00 p.m. (hora de México) y después de varios apagones de energía eléctrica en la colonia (barrio) Centro de Hermosillo, explotó el transformador de energía en la tienda Waldo’s, dejando a 24 personas muertas y 14 heridas.

El comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos en México. El siniestro sigue el curso de la investigaciones; las autoridades no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional.