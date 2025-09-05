Las autoridades judiciales dominicanas informaron del arresto de un hombre al que se le imputa haber declarado muertas a al menos cinco personas, fraudulentamente. Todas las personas que Máximo Mendoza, residente de la provincia de Valverde, declaró muertas, tenían deudas pendientes que no habían podido saldar.

El arresto se realizó en un operativo encabezado por el fiscal titular de Valverde, Víctor Mejía, y el fiscal adjunto Eduardo Espinal, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional. Las autoridades han abierto una pesquisa para identificar posibles colaboradores de Mendoza, ya que entienden que el detenido no tenía la capacidad de poner en marcha el esquema, sin la asistencia de personas con conocimientos médicos o legales.