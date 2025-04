La periodista venezolana Elianta Quintero, radicada en República Dominicana, ofreció más detalles de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en Santo Domingo y aprovechó la oportunidad de agradecer al dominicano Rafael Rosario Mota, quien la rescató de entre los escombros en el derrumbe del local.

Durante una entrevista transmitida por Noticias Telemicro, ambos compartieron lo que vivieron durante aquel del momento, cargados de agradecimiento, dolor y esperanza. Según el testimonio de Elianta, permaneció aproximadamente 40 minutos bajo los escombros, dosificando el aire y aferrándose a la esperanza.

“Saber que puedo respirar, hablar y caminar me llena el corazón de gratitud infinita a Dios, pero también me embarga una tristeza profunda por todo lo que se ha perdido”, agregó la comunicadora venezolana.

Finalmente, cuando vio una luz acercarse, supo que el rescate había llegado. Rafael Rosario relató que solo escuchaba gritos de persona pidiendo auxilio. “Quitamos obstáculos, y entre los escombros apareció ella. Sus pies estaban atrapados bajo una viga. No podía salir. Al final se quitó los zapatos y pudimos sacarla”, dijo conmovido.

“No sé qué me empujó a entrar, yo no estaba adentro cuando colapsó el techo. Algo me dijo: ‘entra’. Y entré”.

Elianta, al reencontrarse con su rescatista por medio de una videollamada en el programa, dijo: “Rafael fue un milagro de Dios en mi vida. Gracias a él, hoy estoy viva. Quiero darte un abrazo gigante y mi gratitud eterna. Arriesgaste tu vida para salvar la mía. Nunca lo olvidaré”.

Rosario, quien se encontraba en las afueras del Jet Set la noche del siniestro, reveló que no estaba convencido de salir, pero accedió a última hora. “Algo en el corazón me decía que no saliera”, comentó.

A pesar de los contratiempos, como un fallo en el motor y una parada a echar combustible, finalmente llegó al lugar. Entró brevemente a revisar el ambiente y, justo cuando salía, ocurrió la explosión.

Sin pensarlo, Rafael regresó al interior del local y comenzó a remover escombros y rescatar personas atrapadas. “Yo no pensé en nada más que en ayudar”, declaró con voz conmovida. Según su testimonio, logró rescatar al menos 12 personas.

Hasta el momento, el balance final de muertos tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set cerró en 221 víctimas, informó el viernes la presidencia dominicana, mientras buscan agilizar las autopsias y entrega de cadáveres.