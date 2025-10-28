Nairobi. Un pequeño avión se estrelló la madrugada del martes en la región costera de Kwale, en Kenia, mientras se dirigía a la Reserva Nacional Maasai Mara, y se temía que hubiera 12 muertos, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió en una zona montañosa y boscosa a unos 25 millas de la pista de aterrizaje de Diani, informaron las autoridades. El comisionado del condado de Kwale, Stephen Orinde, dijo a The Associated Press que los pasajeros eran “todos turistas extranjeros” y que sus nacionalidades se confirmarían más tarde.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que había 12 personas a bordo de la aeronave tipo Cessna Caravan y las autoridades estaban investigando la causa del accidente. No estaba claro de inmediato cuántos eran pasajeros y cuántos eran tripulación.

La aeronave se estrelló minutos después del despegue y estalló en llamas, dejando un fuselaje carbonizado en el lugar, dijeron las autoridades .

Testigos dijeron a la AP que escucharon un fuerte estruendo y al llegar al lugar encontraron restos humanos irreconocibles.

La aerolínea, Mombasa Air Safari, dijo a la AP que estaba colaborando con el organismo de aviación civil y que las actualizaciones sobre el accidente se compartirían a través de la autoridad.

La Reserva Nacional Maasai Mara es un popular destino turístico, donde se puede presenciar la migración anual de ñus desde el Serengeti en Tanzania.