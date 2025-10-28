Avión que llevaba turistas se estrella en Kenia
Las autoridades temen que haya 12 muertos.
PUBLICIDAD
Nairobi. Un pequeño avión se estrelló la madrugada del martes en la región costera de Kwale, en Kenia, mientras se dirigía a la Reserva Nacional Maasai Mara, y se temía que hubiera 12 muertos, dijeron las autoridades.
El accidente ocurrió en una zona montañosa y boscosa a unos 25 millas de la pista de aterrizaje de Diani, informaron las autoridades. El comisionado del condado de Kwale, Stephen Orinde, dijo a The Associated Press que los pasajeros eran “todos turistas extranjeros” y que sus nacionalidades se confirmarían más tarde.
La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que había 12 personas a bordo de la aeronave tipo Cessna Caravan y las autoridades estaban investigando la causa del accidente. No estaba claro de inmediato cuántos eran pasajeros y cuántos eran tripulación.
La aeronave se estrelló minutos después del despegue y estalló en llamas, dejando un fuselaje carbonizado en el lugar, dijeron las autoridades .
Testigos dijeron a la AP que escucharon un fuerte estruendo y al llegar al lugar encontraron restos humanos irreconocibles.
La aerolínea, Mombasa Air Safari, dijo a la AP que estaba colaborando con el organismo de aviación civil y que las actualizaciones sobre el accidente se compartirían a través de la autoridad.
La Reserva Nacional Maasai Mara es un popular destino turístico, donde se puede presenciar la migración anual de ñus desde el Serengeti en Tanzania.