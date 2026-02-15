Dubai. El principal diplomático de Irán viajaba a Ginebra el domingo, donde se llevará a cabo la segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos, informó la prensa estatal iraní.

El ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, y su delegación partieron de Teherán hacia la ciudad suiza después de la primera ronda de conversaciones indirectas en Omán la semana pasada. Omán mediará las conversaciones en Ginebra, informó la agencia estatal de noticias IRNA en su canal de Telegram.

Conversaciones similares el año pasado fracasaron tras la guerra de 12 días de Irán contra Israel, que incluyó el bombardeo por parte de Estados Unidos de instalaciones nucleares iraníes.

PUBLICIDAD

El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado con usar la fuerza para obligar a Teherán a aceptar restricciones a su programa nuclear. Irán ha amenazado con responder de la misma forma. Trump también ha amenazado a Irán por la mortal represión de las recientes protestas a nivel nacional.

Países árabes han advertido que cualquier ataque podría ocasionar otro conflicto regional.

Washington sostiene que Irán no puede enriquecer uranio bajo ningún concepto, algo que Teherán rechaza.

Aunque Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, cada vez más funcionarios han amenazado con buscar un arma nuclear. Antes de la guerra en junio, Irán tenía uranio enriquecido hasta un 60%, técnicamente a un paso de que sea de uso armamentístico.

También se espera que Araghchi se reúna con sus homólogos de Suiza y Omán, así como con el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Más temprano el domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que Washington sigue interesado en una solución diplomática para poner fin a sus diferencias con Teherán, y que los enviados del presidente Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, estaban viajando actualmente para la nueva ronda de conversaciones.

Trump dijo el viernes que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, va camino del Caribe a Oriente Medio para unirse a otros activos militares que Estados Unidos ha acumulado en la región. También señaló que un cambio de poder en Irán “sería lo mejor que podría pasar”.

PUBLICIDAD

Rubio expresó que los recientes despliegues militares en Oriente Medio eran una medida de protección destinada a reforzar las defensas de las instalaciones e intereses de Estados Unidos. Irán ha amenazado con atacar bases estadounidenses en la región si Washington decide atacar. En junio, Teherán atacó la base aérea de Al Udeid en Qatar, y no resultó herido ningún estadounidense o qatarí.

“Nadie ha podido lograr un acuerdo exitoso con Irán, pero vamos a intentarlo”, dijo Rubio en una conferencia de prensa después de reunirse con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en Bratislava. “Estamos enfocados en las negociaciones”. Trump en las últimas semanas ha sugerido que su prioridad es que Irán reduzca su programa nuclear, mientras que Irán ha dicho que quiere que las conversaciones se centren únicamente en el programa nuclear.

Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien a principios de esta semana se reunió con Trump en Washington, quiere un acuerdo que neutralice el programa de misiles balísticos de Irán y ponga fin a su financiación de grupos aliados como Hamás en Gaza y Hezbollah en Líbano.

El primer ministro israelí dijo en un discurso el domingo que cualquier acuerdo entre Estados Unidos e Irán debe asegurarse de que “todo el material enriquecido tiene que salir de Irán”.

Sigue sin estar claro cuánta influencia tendrá Netanyahu sobre la política de Trump hacia Irán. Trump inicialmente amenazó con tomar acción militar por la sangrienta represión de Irán contra las protestas a nivel nacional el mes pasado, pero luego cambió a una campaña de presión en las últimas semanas para tratar de que Teherán haga un acuerdo sobre su programa nuclear.