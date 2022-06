Bagdad. Las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos capturaron el jueves a un alto cargo del grupo extremista Estado Islámico durante una operación militar en el norte de Siria, informó la coalición.

En un comunicado, precisó que el líder capturado era un fabricante experimentado de bombas y facilitador de operaciones. Lo describió como uno de los principales responsables de la filial siria de la milicia radical.

El texto no identificó al hombre ni precisó el lugar donde ocurrió exactamente el operativo en el norte de Siria, pero afirmó que la operación fue un “éxito” y que no se registraron heridos entre la población civil ni entre las fuerzas de la coalición.

La coalición no respondió de momento a los pedidos de comentarios de The Associated Press. Sin embargo, tres funcionarios de inteligencia iraquíes identificaron al hombre como Ahmad Hani al-Kurdi, un ciudadano sirio que ascendió en las filas del EI para convertirse en uno de los líderes más importantes y peligrosos de la milicia y un experto en la fabricación de trampas explosivas y otras bombas.

Durante un tiempo, el hombre fue líder del Estado Islámico a cargo de la ciudad siria de Raqqa, cuando era la capital de facto del llamado “califato” islámico y que se extendía por gran parte de Irak y Siria. Los funcionarios de inteligencia iraquíes hablaron con la AP bajo condición de no ser identificados porque no estaban autorizados a dar la información.

Las fuerzas respaldadas por Estados Unidos declararon su victoria sobre Estado Islámico en marzo de 2019 tras recuperar el control del último territorio en manos del EI en Siria, pero la milicia sigue operando y efectuando ataques letales, tanto en Irak como en Siria a través de células durmientes. Además, tiene filiales en varios países.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea la guerra siria, apuntó que el operativo comenzó cuando dos helicópteros aterrizaron cerca de la aldea de al-Humaira, a unas 2.5 millas de la frontera con Turquía.

El grupo reportó enfrentamientos entre hombres armados que se ocultaban en las casas de la aldea, en el norte de Alepo, mientras eran perseguidos por los efectivos de la coalición. El Observatorio tiene una red de activistas sobre el terreno en Siria.

La coalición ya ha realizado incursiones antes contra líderes del Estado Islámico. En febrero, el líder del grupo, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, se inmoló con explosivos junto con miembros de su familia cuando las fuerzas estadounidenses allanaron su escondite en Siria.

Su predecesor, Abu Bakr al-Baghdadi, murió de manera similar junto con su familia en 2019 al detonar un chaleco suicida en un túnel en el noroeste de Siria mientras se desarrollaba una operación militar durante el gobierno de Donald Trump.