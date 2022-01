( The Associated Press )

Beijing. Una tercera ciudad china ha puesto en cuarentena a sus residentes debido a un brote de COVID-19, lo que eleva a unos 20 millones de personas el número de confinados en todo el país.

No estuvo claro cuánto durará el cierre de Anyang, una ciudad de 5,5 millones de habitantes. Se están realizando pruebas masivas de detección del coronavirus, un procedimiento estándar siempre que las autoridades detectan un foco.

Otros 13 millones de personas están confinadas en la ciudad de Xi’an, y 1,1 millón más en Yuzhou. Además, se han impuesto restricciones en la ciudad portuaria de Tianjin, a apenas una hora de la capital, Beijing, donde el 4 de febrero arrancarán los Juegos Olímpicos de Invierno.

Huang Chun, funcionario de los Juegos responsable del control de enfermedades, señaló que los organizadores cuentan con la cooperación de deportistas y autoridades para evitar un brote que pudiese afectar a la participación.

“Si se produce una transmisión masiva, afectará seguro a los Juegos y a su calendario”, afirmó Huang. “El peor escenario, si ocurre, es independiente de la voluntad del hombre, así que dejamos nuestras opciones abiertas”.

Por su parte, Hong Kong anunció el cierre de jardines de infantes y escuelas de primaria tras registrar contagios entre los alumnos. Los centros cerrarán el viernes y no volverán a reanudar las cases hasta al menos las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, en la primera semana de febrero.

Hong Kong ha endurecido las restricciones en los últimos días tras detectar la propagación de la variante ómicron.

El confinamiento de Anyang se produjo tras la confirmación de dos casos de la variante ómicron el lunes, que se cree que están ligados con otros dos detectados el sábado en la ciudad de Tianjin. Esta parece ser la primera vez que el nuevo linaje del coronavirus se propaga en China más allá de en viajeros procedentes del extranjero y sus contactos estrechos.

Los residentes no pueden salir de sus casas, los vehículos no esenciales no pueden circular y se ordenó el cierre de los comercios, a excepción de los que venden bienes de primera necesidad, de acuerdo con el aviso municipal publicado por los medios estatales el lunes en la noche.

Xi’an y Yuzhou tienen brotes de la variante delta y ninguna ha reportado casos de ómicron. Alrededor de 2,000 personas se han contagiado en Xi’an, una antigua capital que acoge a los Guerreros de Terracota, en el que es, con mucho, el mayor foco registrado en el país en los últimos meses.