Pekín. China se situó como el país con mayor número de milmillonarios del mundo el año pasado al alcanzar los 1,110, por delante de los 1,000 de Estados Unidos, según la lista global publicada por Hurun Report, conocida como la ‘Forbes china’, que eleva además el total mundial por encima de los 4,000 por primera vez.

El listado, divulgado este jueves por el instituto de investigación Hurun, incluye a 4,020 personas con patrimonios superiores a los 1,000 millones de dólares, frente a las 3.442 registradas el año pasado.

India ocupa el tercer puesto con 308 grandes fortunas, mientras que Rusia aparece en cuarto lugar con 105, de acuerdo con el informe, que calcula las riquezas con datos actualizados hasta el 15 de enero de este año.

Por ciudades, Nueva York se mantiene como la capital mundial de los milmillonarios con 146, seguida por Shenzhen (132), Shanghái (120) y Pekín (107).

En el plano individual, Zhang Yiming, fundador de ByteDance (TikTok y Douyin), se mantiene como el hombre más rico de China con una fortuna de 550,000 millones de yuanes (unos 76,000 millones de dólares).

Le sigue Zhong Shanshan, fundador de la embotelladora Nongfu Spring, con aproximadamente 510,000 millones de yuanes (unos 70,000 millones de dólares).

En tercer lugar figura Ma Huateng, presidente de Tencent, con 465,000 millones de yuanes (unos 64,000 millones de dólares).

El informe destaca además el peso creciente de la inteligencia artificial como motor de creación de riqueza, con 114 milmillonarios vinculados a empresas del sector, incluidos 46 nuevos integrantes de la lista.

Según Hurun, los servicios financieros son el principal origen de las grandes fortunas entre los milmillonarios, con un 11 %, seguidos por medios y entretenimiento (10 %), comercio minorista (9 %) y bienes de consumo (8 %).

Elon Musk mantiene su liderazgo entre los multimillonarios

La lista de Hurun también resalta que el magnate estadounidense Elon Musk se mantiene como la persona más rica del mundo por quinta vez en seis años con una fortuna estimada de unos 760,000 millones de dólares, impulsado por el aumento de valoración de empresas como Tesla y SpaceX.

Le siguen el fundador de Amazon, Jeff Bezos, con unos 290,000 millones de dólares, y el cofundador de Alphabet Larry Page, quien entra por primera vez en el podio global con un patrimonio de unos 260,000 millones de dólares.