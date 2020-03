Canberra. La agencia noticiosa nacional Australian Associated Press anunció el martes su cierre luego de 85 años de operaciones.

“El día más triste: AAP cierra después de 85 años de excelencia periodística. La familia AAP será extrañada profundamente”, escribió el director editorial de la AAP Tony Gillies en Twitter.

El director general de AAP, Bruce Davidson, dijo que las operaciones cesarían a finales de junio.

El servicio de producción editorial Pagemasters de Australian Associated Press también cerrará a finales de agosto, añadió Davidson.

La AAP emplea a más de 170 periodistas que trabajan en todos los estados y territorios de Australia. También cuenta con corresponsales en Nueva Zelanda, Londres y Los Ángeles, así como una red de colaboradores en Estados Unidos, Europa, Asia y África. La AAP complementa sus coberturas de noticias locales con alianzas con grandes agencias noticiosas internacionales, incluyendo Associated Press.

La AP otorga permisos a la APP para la redistribución de sus servicios fotográficos y de texto en el mercado noticioso australiano y sus clientes. La AP también tiene derecho contractual al uso de textos y fotografías de la AAP.

La AAP inició en 1935 gracias al editor Keith Murdoch, padre del fundador de News Corp., Rupert Murdoch.

AAP es propiedad de las organizaciones noticiosas australianas News Corp. Australia, Nine Entertainment Co., Seven West Media y Australian Community Media.

Las organizaciones noticiosas australianas se encuentran bajo una creciente presión financiera después de que los gigantes digitales globales como Google y Facebook acapararan gran parte de los ingresos por publicidad.