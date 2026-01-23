Un futbolista italiano colapsó durante un entrenamiento y falleció, reportaron varos medios y el club atlético al que pertenecía.

Riccardo Chetta, miembro del club Parabita City, de 39 años y quien era padre de dos hijos, practicaba con sus compañeros el 15 de enero, cuando se sentó y, luego, cayó al suelo.

“Riccardo, el campo está vacío hoy, pero tu alma amarillo-verde brillará por siempre en cada rincón de ella”, lamentó el club Parabita City.

The Sun informó que sus compañeros y personal del polideportivo Cellepasso en Italia intentaron ayudarlo, administrándole reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizando un desfibrilador, mientras esperaban la llegada del personal de emergencia, que se demoró unos 15 minutos.

Sin embargo, Chetta falleció una hora después, dijo The Sun. Se cree que murió por una arritmia maligna con fibrilación ventricular, pues presuntamente padecía un grave trastorno del ritmo cardíaco que impedía que la sangre bombeara eficazmente. Esto aparentemente le provocó un paro cardíaco y, finalmente, la muerte, según sugieren los hallazgos iniciales.

“Riccardo nos dejó allí, mientras estaba entre nosotros, en el rectángulo del juego que durante años fue su gran pasión. A partir de hoy, nada será igual: el vacío que deja en el campo y en los vestuarios no se puede llenar, pero su alma siempre seguirá siendo parte integral de esta camiseta”, dijo el club Parabita City.

El médico deportivo que emitió su certificado médico es investigado, ya que aunque la enfermedad que sufría el futbolista fue reportada, sus síntomas fueron pasados por alto durante un examen médico de aptitud física para deportes de competición emitido en diciembre de 2025.

El diario italiano La Repubblica reportó que el médico forense Alberto Tortorella llevó a cabo la autopsia, encargada por el fiscal adjunto Alessandro Prontera. El examen también contó con la participación de los peritos Roberto Vaglio, en representación del médico deportivo investigado por homicidio involuntario, quien es defendido por la abogada Ester Nemola, y la especialista Dania De Carlo, en representación de la familia Chetta, asistida por los abogados Marco Lezzi y Pompeo De Mitri.

¿Quién era el atleta?

The Sun indicó que Chetta era de Parabita, una localidad italiana de la provincia de Lecce.

Era, además, una figura conocida en el sector turístico de la zona, pues heredó la agencia de viajes familiar de su padre y administraba varias propiedades agroturísticas.

El club al que pertenecía era parte de la liga italiana de fútbol amateur para atletas mayores de 30 años.

Le sobreviven su esposa Ilaria, sus dos hijos, de seis y tres años, sus padres y una hermana.