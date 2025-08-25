Roma. Un crucero de la compañía MSC ha quedado detenido con 8,585 personas mientras realizaba la ruta desde los puertos italianos de Génova (norte) y Nápoles (sur) y tendrá que ser remolcado, aunque la situación a bordo es “tranquila” y está controlada.

La nave MSC World Europa, con bandera maltesa, se detuvo a unas 8 millas al suroeste de la isla de Ponza con 6,496 viajeros y 2,089 miembros de la tripulación, informó la Guardia Costera de Italia.

El capitán ha verificado un “problema de naturaleza eléctrica” en los motores del crucero a las 7:25 hora local (5:25 GMT) y lo ha reportado al Centro de Coordinación de Auxilio Marino italiano.

La situación a bordo es “tranquila” y está “bajo control”, las condiciones meteorológicas en esta zona del mar Tirreno son “favorables” y los servicios esenciales para los pasajeros siguen estando “garantizados” por los generadores de la nave.

Dos remolcadores ya han zarpado de los puertos de Gioa Tauro y de Nápoles (sur) para asistir al crucero y conducirlo hasta el puerto napolitano.

Además, un grupo de técnicos de la naviera alcanzarán la nave para estudiar la avería e intentar resolverla.

Por precaución, se ha dispuesto el envío al lugar de dos naves de la Guardia Costera y de un helicóptero, mientras las autoridades italianas siguen “constantemente” la situación y mantienen contacto directo con la nave y con el armador.