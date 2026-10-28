SIHANOUKVILLE, Camboya— Un crucero estadounidense que realizaba una vuelta al mundo y que promocionaba sus camarotes como «hogares flotantes» suspendió su travesía de tres años en Camboya debido a los costes del combustible, lo que obligó a cientos de pasajeros a desembarcar.

El MV Odyssey zarpó hace dos años en un viaje por los siete continentes que se promocionaba como una combinación de vida a largo plazo en el mar y viajes por todo el mundo. Su operador había ofrecido «convertir el Odyssey en tu hogar permanente», con un precio de compra de una suite para toda la vida útil del buque a partir de unos 230,000 dólares.

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Por el momento, se encuentra atracado en el puerto camboyano de Sihanoukville, en el golfo de Tailandia, sin una fecha de salida concreta.

Según las autoridades camboyanas, el barco transportaba a 203 pasajeros, en su mayoría estadounidenses, además de 156 tripulantes. Tiene una capacidad para 650 pasajeros.

Su operador, con sede en Florida, Villa Vie Residences, ha señalado que los gastos mensuales de combustible por camarote, que históricamente rondaban los 1,800 dólares, han alcanzado una cifra estimada de entre 6,000 y 8,000 dólares en algunas zonas de Asia debido a la guerra en Irán. La empresa señaló que intentó reducir el consumo de combustible ralentizando el itinerario y pasando más tiempo en puerto, pero no pudo compensar el aumento de los costes.

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se ha visto restringido desde que comenzó la guerra en Irán, lo que ha provocado una escasez en el suministro de todo tipo de combustibles derivados del petróleo, especialmente en el sudeste asiático, y ha dado lugar a un fuerte aumento de los precios.

«No hemos podido seguir asumiendo las pérdidas operativas resultantes», afirmó Villa Vie Residences en un comunicado emitido el martes. «Trasladar íntegramente el aumento a los residentes no es una solución realista. Ahora nuestra prioridad es apoyar a los residentes, a la tripulación y a los empleados», mientras se intenta llevar a cabo una reestructuración.

«La empresa está colaborando con los residentes para coordinar el desembarque y buscar soluciones de alojamiento temporal», afirmó.

Sin embargo, un bloguero que ha participado en el crucero, Randy Cassingham, escribió en Internet que «la compañía no ha hecho absolutamente nada para ayudarnos: ni siquiera podíamos salir del puerto, así que había autobuses de enlace que nos dejaban en pleno centro de la ciudad, Sihanoukville, en Camboya».

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«Ni siquiera nos dieron una lista de hoteles, y mucho menos nos ayudaron a llegar hasta allí o a pagarlos», afirmó Cassingham en su página web. No fue posible contactar de inmediato con la empresa para recabar sus comentarios.

El barco llegó a Sihanoukville el pasado viernes y tenía previsto zarpar el miércoles, según un comunicado de Long Dimanche, vicegobernador de la provincia de Preah Sihanouk. Afirmó que ahora se espera que repostara y zarpara de Camboya el sábado, pero la empresa operadora del barco aún no ha confirmado públicamente ninguna fecha.

Construido en 1993 y explotado bajo diferentes nombres por varias compañías de cruceros a lo largo de los años, antes de que la pandemia del coronavirus paralizara su actividad en 2020, el Odyssey fue adquirido por Villa Vie Residences en 2023.

Su travesía actual, que en un principio estaba previsto que durara tres años y medio, comenzó en octubre de 2024 en Belfast, Irlanda del Norte, donde se había reacondicionado el barco. Se había programado provisionalmente que una segunda travesía finalizara en agosto de 2030.

El Odyssey no es el primer crucero que Sihanoukville ha acogido en tiempos de crisis.

En febrero de 2020, se permitió al MS Westerdam atracar en Camboya tras haber sido rechazado en cinco puertos de otros países por temor al COVID-19, que apenas un mes antes había comenzado a propagarse desde China. A bordo viajaban 1.455 pasajeros, de los cuales más de 600 eran ciudadanos estadounidenses.

Tras permanecer a la deriva en el mar durante dos semanas, el entonces primer ministro de Camboya, Hun Sen, autorizó su atraque por lo que, según él, eran razones humanitarias. Camboya recibió elogios cuando acogió a los pasajeros en tierra y se tomaron las medidas necesarias para que pudieran volver a casa en avión.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.